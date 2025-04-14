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У Кременчуці скоригують проєкт будівництва дитячого садка №45 майже за пів мільйона гривень

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 157

Проєкт мають відкоригувати до 30 червня

Кременчуцьке міське управління капітального будівництва 11 квітня замовило коригування проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи реконструкції дитячого садочка № 45, що розташований на вулиці Лікаря Бончука, 5-А (попередня назва вулиці — Генерала Манагарова). Роботи виконає комунальне підприємство «Креміньміськпроєкт» за 459 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Проєкт мають відкоригувати до 30 червня. 

Додамо, що у 2025 у Кременчуці планується витратити майже 18 мільйонів гривень на капітальний ремонт закладу. Очікується, що він буде готовим на 49%. Загальна вартість реконструкції, яка триває з 2017 року, становить 62 млн 939 тисяч 733 гривень. Місцевий бюджет «покриває» майже половину цієї суми — 31 млн 56 тис. 433 грн.

У липні 2024-го Кременчуцьке управління капітального будівництва уклало договір з фірмою «Кремелектро» на ремонт дитячого садочка на загальну суму майже 52 млн гривень.

Реконструкція дитсадка № 45: що відомо

Зазначимо, що реконструкція будівлі триває з 2017 року. Колишній садок № 45 простояв покинутим майже 10 років. Капітальний ремонт оцінили в 17,6 млн гривень. Відтоді ціна виросла до 24,5 млн гривень. У вересні 2023 року стало відомо, що вартість робіт зросла до 26 млн грн. 

У 2020 році у Кременчуці підрядник з субпідрядником розіграли тендер на реконструкцію дитсадка за 24,6 млн грн. Однак витратили лише 950 тис. гривень. Договір із підрядником КГП «Союзрембуд» розірвали, роботи знов завмерли. У лютому 2023 року комунальне підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» замовило коригування проєкту реконструкції дитсадка (ціна договору — 620,9 тис. гривень). Такі самі роботи підприємство замовляло і в грудні 2021 року. Тоді оновлення кошторису коштувало бюджету 370 тис. гривень.

За розрахунками управління економічного розвитку мерії станом на вересень 2023 року, за весь цей час на роботи витратили 9 млн гривень.

Загалом частину грошей надають в рамках проєкту Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». Станом на 2024 рік — це до 32 млн 883 тис. грн. Іншу частину виділятиме місто. 

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Автор: Телеграф
Теги: дитячий садок реконструкція
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