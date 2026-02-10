ГО "Захист держави"
Кременчук

У Кременчуці окремі категорії містян звільнять від оплати адмінпослуг на оформлення документів: кого саме

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 506

 

Із 1 березня 2026 року у Кременчуці соціально вразливі категорії містян зможуть безоплатно оформлювати окремі документи через ЦНАП та підрозділи міграційної служби — відповідне рішення готують до розгляду на сесії міської ради

Із 1 березня 2026 року мешканців Кременчуцької громади з-поміж соціально вразливих категорій планують звільнити від сплати вартості окремих адміністративних послуг, пов’язаних з оформленням документів, що посвідчують особу та громадянство України. Відповідне рішення мають ухвалити депутати міської ради на позачерговій сесії.

Як йдеться у проєкті рішення Кременчуцької міської ради, пільга стосуватиметься адміністративних послуг, вартість яких зараховується до бюджету міста, та надаються через департамент «Центр надання адміністративних послуг» або територіальні підрозділи Державної міграційної служби.

Звільнення від оплати передбачене у разі оформлення документів, що підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, зокрема й замість втрачених чи викрадених. Водночас пільга не поширюватиметься на термінове оформлення документів.

Скористатися звільненням від оплати зможуть лише ті особи, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади. Сюди відносяться такі категорії громадян:

  • ветерани війни, учасники бойових дій та члени їхніх сімей;

  • особи з інвалідністю та діти з інвалідністю;

  • внутрішньо переміщені особи;

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

  • багатодітні сім’ї;

  • малозабезпечені громадяни;

  • постраждалі внаслідок збройної агресії РФ проти України.

У документах також йдеться, що таке рішення спрямоване на соціальний захист жителів громади та зменшення фінансового навантаження на людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Остаточний перелік пільгових категорій та видів послуг буде визначено після ухвалення рішення депутатами.

Нагадаємо, у минулому році найбільше послуг громадянам в Полтавській області надав Кременчуцький ЦНАП.

Автор: Яна Гудзь
Теги: ЦНАП безоплатно послуги
