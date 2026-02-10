Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: крем-суфле «Пташине молоко» на білках
Легкий десерт без шкоди для фігури, що сподобається кожному
Складові:
2 ст. л. желатину
9 ст. л. холодної води
5 яєчних білків
0,5 — 1 ч. л. лимонної кислоти
1,5 скл. цукру
- Желатин залийте 9 ст. л. холодної кип’яченої води та поставте набухати. Після того, як желатин набухне, розчиніть його, не доводячи до кипіння.
- Білки збийте з цукром та лимонною кислотою. Техніка така: спочатку дуже добре збиваються білки, тоді поступово додається цукор. У процесі збивання так само поступово додайте розчинений желатин. Крем готовий.
- Тепер його можна викласти у креманки або залити у форму і полити зверху шоколадом чи помадкою (зробити такі собі цукерки), або використати як крем до торта.
- Після цього суфле поставте в холодильник, доки не застигне.
