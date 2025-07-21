Держава заборгувала пенсіонерам понад 85 млрд грн за рішеннями судів: як планує повертати

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 69

За останні 5 років кількість таких рішень зросла у понад 26 разів — до 758 тисяч

Кабінет міністрів України затвердив порядок, який встановлює, як саме з бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) здійснюватимуться виплати пенсій та доплат, призначених за рішеннями судів. Про це повідомили пресслужба Полтавської ОВА та перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

В Україні виникла системна проблема з виконанням судових рішень щодо пенсійних виплат. За останні 5 років кількість таких рішень зросла у понад 26 разів — до 758 тисяч судових рішень. Загальна сума боргу за ними наразі складає майже 85 млрд грн. При цьому до сьогодні не існувало єдиного підходу, за яким держава здійснює виплати за рішеннями судів.

Дарина Марчак зазначила, що раніше держава одразу перераховувала розмір пенсії, призначених відповідно до рішення суду, водночас нараховані судами суми доплат за минулі періоди ставали у чергу.

За її словами, наразі держава виплатила борги лише за тими рішеннями, які набрали чинності до 20 листопада 2020 року. Інші — ще й досі «стоять в черзі», що викликає невдоволення громадян та зауваження з боку міжнародних партнерів, зокрема, Європейського суду з прав людини та Ради Європи.

— Щоб упорядкувати ситуацію та забезпечити єдині, справедливі й зрозумілі для всіх правила поведінки, в умовах обмеженого фінансового ресурсу, уряд ухвалив постанову, яка встановлює єдиний порядок всіх виплат на виконання судових рішень — як ретроспективних (за минулі періоди), так і поточних, — йдеться в повідомленні.

Вперше в бюджеті ПФУ видатки на судові рішення будуть виокремлені, залежно від джерела фінансування пенсій: виплати, які мають здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, та виплати, джерелом погашення яких є страхові пенсійні внески. При цьому запроваджується єдиний підхід до того, як здійснюватимуться поточні виплати перерахованих на виконання судових рішень пенсій, так і донарахованих за рішеннями судів сум за попередні періоди (т. зв. ретроспективні судові рішення). Виплати громадянам здійснюватимуться щомісяця пропорційно до коштів, визначених в бюджеті Пенсійного фонду, у розрізі зобовʼязань державного бюджету і страхових коштів.

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Тобто, для виконання судових рішень будуть застосовуватись однакові правила і для поточних судових рішень і для донарахованих доплат за попередні роки — виплати здійснюватимуться всім одночасно, пропорційно до коштів, наявних в бюджеті ПФУ в кожен конкретний місяць.

— Щомісячні виплати: виплати здійснюватимуться всім одночасно, пропорційно до коштів, наявних в бюджеті ПФУ в кожен конкретний місяць. Можливо, для когось це не ідеальний варіант, але це точно не формат, який був раніше, — «колись потім», — зазначила Дарія Марчак.

Отже, завдяки новому порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати щомісяця хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату.

— Водночас кожен матиме доступ до інформації: який обсяг рішень перебуває на виконанні та з якою динамікою вони виплачуються. Видатки на ці цілі будуть чітко передбачені в бюджеті ПФУ. Це дозволить сформувати більш прозору, передбачувану та цивілізовану систему виконання судових рішень, — прокоментувала урядове рішення Дарія Марчак.

Тобто, вся інформація про рішення, прийняті Пенсійним фондом на виконання судових рішень, буде міститись на порталі ПФУ. Інформація про них буде відображатися в особистому кабінеті особи, а агреговані дані — публікуватимуться у форматі відкритого дашборду на сайті ПФУ.

Марчак додала, що постанова уряду вже набула чинності й наразі триває технічна підготовка до її реалізації.

— Вона (постанова — ред.) — не «чарівна паличка», яка миттєво закриє 85 млрд боргів. Але це системний, справедливий і прозорий механізм для вирішення великої й складної проблеми, — зазначила перша заступниця міністра.

Очікується, що прийняття постанови сприятиме більш прозорому виконанню рішень Європейського суду з прав людини — міжнародному зобов’язанню України як члена Ради Європи.

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А минулого року ми писали про те, скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії, використовуючи дані з декларацій. Середня пенсія суддів в Україні протягом 2024 року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні. Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн.

В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради ще 30 грудня 2022 року. Проєкт закону розглянув та схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.

«Кременчуцький Телеграф» також писав, що в Україні найбільшу пенсію, якщо не враховувати довічного грошового утримання суддів, призначили екснардепу-"регіоналу« Сергію Ківалову. Щомісяця він отримував 245 990 грн. При цьому ще кілька років тому його пенсія становила лише 14 тисяч грн.