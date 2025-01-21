Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 2

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 22 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пр. Г. Петька, 3-49

пр. Заводський, 7-18

пр. І. Торубари, 4-19/2

пр. М. Старицького, 3-15

просп. Полтавський, 40, 221-241

просп. Свободи, 29-67

пров. 1-й Ливарний, 3-9

пров. Абрикосовий, 23-25/28

пров. Івана Кожедуба, 13-32

пров. І. Приходька, 3-24, 36

пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

пров. Леся Курбаса, 2-20

пров. Ливарний, 2-26

пров. Літописний, 1-14

пров. Марії Заньковецької, 1А-51

пров. Мирний, 3-28

пров. Насосний, 5-20

пров. Одеський, 2-36

пров. Петра Ракітіна, 2-19

пров. Тополевий, 3-20

пров. Художній, 2-15, 14-29А

пров. Яблуневий, 2-14

туп. Ливарний, 1-9

туп. Урожайний, 2

туп. Юннатів, 1-7

вул. Академіка Герасимовича, 141-204

вул. А. Гончарова, 1-131

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65

вул. Вадима Пугачова, 19, 21, 23

вул. Вільної України, 17/2-60, 29-60

вул. Виноградна, 15-56

вул. Гірська, 4-11

вул. Євгена Патона, 25

вул. Івана Франка, 4-40

вул. Київська, 64-121

вул. Ковальська, 30/24-37

вул. Ливарна, 1А-18

вул. Марка Вовчка, 2-28

вул. Михайла Драгоманова, 1-103/4

вул. Межова, 14/20

вул. Новобудівельна, 5-15

вул. Олени Пчілки, 11/39-18

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Павла Чубинського, 21-33

вул. Платухіна, 20-37

вул. Романа Шухевича, 10-40

вул. С. Крушельницької, 44-189

вул. Чумацький Шлях, 1-11

вул. Юрія Руфа, 7-50. З 8.00 до 18.00 вул. Київська, 64-121

вул. Ярова, 1-7. З 8.00 до 19.00 туп. Урожайний, 2

с. Потоки

с. Мала Кохнівка

вул. Євгена Патона, 25

вул. Олексія Древаля, 182/1, 182, 184, 186.

Поділитись новиною



