Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 22 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пр. Г. Петька, 3-49
- пр. Заводський, 7-18
- пр. І. Торубари, 4-19/2
- пр. М. Старицького, 3-15
- просп. Полтавський, 40, 221-241
- просп. Свободи, 29-67
- пров. 1-й Ливарний, 3-9
- пров. Абрикосовий, 23-25/28
- пров. Івана Кожедуба, 13-32
- пров. І. Приходька, 3-24, 36
- пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
- пров. Леся Курбаса, 2-20
- пров. Ливарний, 2-26
- пров. Літописний, 1-14
- пров. Марії Заньковецької, 1А-51
- пров. Мирний, 3-28
- пров. Насосний, 5-20
- пров. Одеський, 2-36
- пров. Петра Ракітіна, 2-19
- пров. Тополевий, 3-20
- пров. Художній, 2-15, 14-29А
- пров. Яблуневий, 2-14
- туп. Ливарний, 1-9
- туп. Урожайний, 2
- туп. Юннатів, 1-7
- вул. Академіка Герасимовича, 141-204
- вул. А. Гончарова, 1-131
- вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
- вул. Вадима Пугачова, 19, 21, 23
- вул. Вільної України, 17/2-60, 29-60
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Гірська, 4-11
- вул. Євгена Патона, 25
- вул. Івана Франка, 4-40
- вул. Київська, 64-121
- вул. Ковальська, 30/24-37
- вул. Ливарна, 1А-18
- вул. Марка Вовчка, 2-28
- вул. Михайла Драгоманова, 1-103/4
- вул. Межова, 14/20
- вул. Новобудівельна, 5-15
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Павла Чубинського, 21-33
- вул. Платухіна, 20-37
- вул. Романа Шухевича, 10-40
- вул. С. Крушельницької, 44-189
- вул. Чумацький Шлях, 1-11
- вул. Юрія Руфа, 7-50.
З 8.00 до 18.00
- вул. Київська, 64-121
- вул. Ярова, 1-7.
З 8.00 до 19.00
- туп. Урожайний, 2
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка
- вул. Євгена Патона, 25
- вул. Олексія Древаля, 182/1, 182, 184, 186.
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