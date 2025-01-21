Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 22 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пр. Г. Петька, 3-49
  • пр. Заводський, 7-18
  • пр. І. Торубари, 4-19/2
  • пр. М. Старицького, 3-15
  • просп. Полтавський, 40, 221-241
  • просп. Свободи, 29-67
  • пров. 1-й Ливарний, 3-9
  • пров. Абрикосовий, 23-25/28
  • пров. Івана Кожедуба, 13-32
  • пров. І. Приходька, 3-24, 36
  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
  • пров. Леся Курбаса, 2-20
  • пров. Ливарний, 2-26
  • пров. Літописний, 1-14
  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51
  • пров. Мирний, 3-28
  • пров. Насосний, 5-20
  • пров. Одеський, 2-36
  • пров. Петра Ракітіна, 2-19
  • пров. Тополевий, 3-20
  • пров. Художній, 2-15, 14-29А
  • пров. Яблуневий, 2-14
  • туп. Ливарний, 1-9
  • туп. Урожайний, 2
  • туп. Юннатів, 1-7
  • вул. Академіка Герасимовича, 141-204
  • вул. А. Гончарова, 1-131
  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
  • вул. Вадима Пугачова, 19, 21, 23
  • вул. Вільної України, 17/2-60, 29-60
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Гірська, 4-11
  • вул. Євгена Патона, 25
  • вул. Івана Франка, 4-40
  • вул. Київська, 64-121
  • вул. Ковальська, 30/24-37
  • вул. Ливарна, 1А-18
  • вул. Марка Вовчка, 2-28
  • вул. Михайла Драгоманова, 1-103/4
  • вул. Межова, 14/20
  • вул. Новобудівельна, 5-15
  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Павла Чубинського, 21-33
  • вул. Платухіна, 20-37
  • вул. Романа Шухевича, 10-40
  • вул. С. Крушельницької, 44-189
  • вул. Чумацький Шлях, 1-11
  • вул. Юрія Руфа, 7-50.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Київська, 64-121
  • вул. Ярова, 1-7.

З 8.00 до 19.00

  • туп. Урожайний, 2
  • с. Потоки
  • с. Мала Кохнівка
  • вул. Євгена Патона, 25
  • вул. Олексія Древаля, 182/1, 182, 184, 186.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: світло відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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