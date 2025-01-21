Кременчуцький борець Ірфан Мірзоєв — бронзовий призер міжнародних змагань

Сьогодні, 19:22 Переглядів: 60

У загальному заліку українська збірна з греко-римської боротьби посіла І місце

Кременчуцький спортсмен Ірфан Мірзоєв — бронзовий призер міжнародних змагань з греко-римської боротьби. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відомо, що борець змагався у ваговій категорії 77 кг, де й виборов ІІІ місце.

Загалом національна збірна команда України завоювала 9 медалей на міжнародних змаганнях, що відбувалися в Ніцці.

У загальнокомандному заліку збірна посіла І місце.

Нагадаємо, у грудні минулого року Ірфан Мірзоєв здобув перемогу на чемпіонаті України з греко-римської боротьби.