Кременчуцький спортсмен Ірфан Мірзоєв — бронзовий призер міжнародних змагань з греко-римської боротьби. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Відомо, що борець змагався у ваговій категорії 77 кг, де й виборов ІІІ місце.
Загалом національна збірна команда України завоювала 9 медалей на міжнародних змаганнях, що відбувалися в Ніцці.
У загальнокомандному заліку збірна посіла І місце.
Нагадаємо, у грудні минулого року Ірфан Мірзоєв здобув перемогу на чемпіонаті України з греко-римської боротьби.
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