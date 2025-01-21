Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба відвідав ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 184 Коментарів: 1

Перші 15 із 66 вагонів замовленої КВБЗ партії вже курсують на маршруті, а найближчим часом очікується передача «Укрзалізниці» ще 5 вагонів

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба відвідав ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (КВБЗ). Про це повідомила пресслужба міністерства розвитку громад та територій України.

Під час візиту Олексій Кулеба разом із керівництвом заводу оглянув повний цикл виробництва пасажирських вагонів різних типів. Завод наразі виконує державне замовлення на оновлення рухомого складу для Укрзалізниці: перші 15 із 66 вагонів замовленої КВБЗ партії вже курсують на маршруті Дніпро — Львів — Дніпро, а найближчим часом очікується передача чергових 5 вагонів.

Міністр підкреслив, що підтримка українських виробників є одним із ключових завдань уряду.

— Підтримка національного виробника особливо важлива в умовах повномасштабного вторгнення. Українські підприємці щодня демонструють, що здатні працювати на найвищому рівні, навіть у найскладніших умовах, — зазначив Олексій Кулеба.

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (КВБЗ) є прикладом промислової стійкості та відповідальності. Завдяки високому ступеню локалізації виробництва (понад 80%) підприємство не лише забезпечує робочі місця для своїх працівників, але й підтримує роботу понад 165 суміжних українських постачальників, формуючи потужний економічний ланцюг у різних регіонах країни. Чимало підрядників, зокрема, на Харківщині, Миколаївщині, Сумщині.

За підсумками робочої поїздки було ухвалено рішення про розробку комплексної програми розвитку для національних підприємств — постачальників залізничної галузі.

— Разом із профільними підприємствами та суміжними Міністерствами маємо напрацювати комплексну програму, яка стимулюватиме розвиток виробників. Створюватимемо умови для того, щоб українські підприємства стали основою відновлення країни. Це не просто відповідальність держави, а стратегічний крок до зміцнення української економіки, популяризації вітчизняної продукції та розвитку інфраструктури навіть у надскладних умовах війни, — зазначив Олексій Кулеба.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський підкреслив, що оновлення рухомого складу є стратегічним завданням, яке має не лише економічне, але й соціальне значення для країни.

— Співпраця Укрзалізниці та КВБЗ — це найкращий приклад успішного багаторічного партнерства двох великих українських компаній. У результаті якого українці отримують нові сучасні вагони та робочі місця, зміцнюючи нашу економіку. Важливо, що сьогодні підтверджено рішення включити до наступного замовлення пасажирські вагони нового покоління — збільшеного габариту, з автономним кондиціюванням, відповідним рівнем комфорту та зі збільшеним терміном служби. Тож у майбутньому на залізничних коліях буде ще більше сучасного рухомого складу made in Ukraine, — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця».

Віцепрем’єр-міністр висловив подяку працівникам заводу за їхню самовідданість та професіоналізм.

Нові вагони, побудовані на КВБЗ у 2024 році, виїхали у перший рейс — «Укрзалізниця»

Нагадаємо, 11 грудня «Укрзалізниця» випустила на маршрут Дніпро-Львів-Дніпро одразу 10 нових вагонів, виготовлених на Крюківському вагонобудівному заводі у 2024 році. Це перші нові вагони з 66-ти, що були замовлені «Укрзалізницею» у КВБЗ.

Раніше ми писали, що з кінця листопада фахівці «Укрзалізниці» та Крюківського вагонобудівного заводу перевіряли 10 нових пасажирських вагонів, виготовлених на КВБЗ на маршруті Кременчук-Полтава-Кременчук.

Загалом в держбюджеті на 2025 рік на закупівлю пасажирських вагонів виділено 4,4 млрд грн і КВБЗ має шанси їх отримати.

Цього року «Укрзалізниця» спільно з UNICEF реалізує проєкт «сімейних вагонів» на внутрішніх пасажирських перевезеннях. Також компанія запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.