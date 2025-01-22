У 125-й бригаді ТрО відреагували на затримання першого комбрига генерал-лейтенанта Горбенка

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 773 Коментарів: 2

У бригаді заявили, що вірять в справедливість й те, що зможуть у суді розповісти справжню правду про події на Харківщині

У 125-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ виступила із заявою щодо затримання свого колишнього командира, генерал-лейтенанта Артура Горбенка, якого правоохоронці підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення ворогом частини Харківщини у травні 2024 року. Заява оприлюднена на офіційній сторінці з’єднання у Facebook.

— На Харківщині ми тримали величезний шматок кордону. Ми бились на смерть у перші години вторгнення. Нас було мало, у нас було мало боєприпасів, у нас було мало підтримки, але ми боролись, боролись під командуванням комбрига! — йдеться у заяві.

У бригаді висловили обурення щодо публічних звинувачень та ставлення до бойових офіцерів до завершення судового процесу і визнання вини.

— Чи заслуговують бойові генерали та комбати, офіцери та солдати на таке ставлення? Чи мають так звучати новини? Чи вже суд встановив вину? Очевидно, що ні, — запитують у 125-й бригаді.

У своїй заяві військові додали, що вірять у справедливість та можливість розповісти у суді «справжню правду про події на Харківщині».

— А поки що ми воюємо. Воюємо з ворогом на передовій, а не в тилу, - зазначили вони.

Нагадаємо, 20 січня співробітники СБУ та Державного бюро розслідувань затримали двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

Пресслужба СБУ повідомила, що затримані бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) «Харків», генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше командував 415-м батальйоном цього з’єднання.

За даними, оприлюдненими ЗМІ, йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. За матеріалами слідства, генерал-лейтенант Артур Горбенко, який раніше командував 125-ю окремою бригадою територіальної оборони, недооцінив можливості противника, не забезпечив облаштування позицій бойової охорони, не вживав заходів щодо укомплектування бригади, встановлював завищені бойові завдання для батальйонів і, не провівши оперативно-тактичних розрахунків, не організував належне обладнання опорних пунктів та інженерних загороджень. А під час бою він нібито не організував належної вогневої підтримки підрозділів в обороні артилерійським вогнем, не забезпечив ефективного використання резервів бригади та взаємодії з іншими підрозділами.