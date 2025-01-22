На Полтавщині попередили про туман і ожеледицю на дорогах

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Вранці та вдень 22 січня у Полтавській області синоптики попередили про ожеледицю на дорогах та про туман, видимість 200 — 500 м. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

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