Частину обладнання з лікарні на Дніпропетровщині можуть перевезти до Градизька: назвали причину

Градизька лікарня може стати базою для лікарні Петропавлівської громади на Дніпропетровщині. За словами голови Градизька Мирослави Носи, це станеться у разі наближення фронту до Дніпропетровської області. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.
Відомо, що депутати Градизька вже підтримали таке рішення на сесії селищної ради.
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