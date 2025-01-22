Частину обладнання з лікарні на Дніпропетровщині можуть перевезти до Градизька: назвали причину

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 326

Відомо, що депутати Градизька вже підтримали таке рішення на сесії селищної ради

Градизька лікарня може стати базою для лікарні Петропавлівської громади на Дніпропетровщині. За словами голови Градизька Мирослави Носи, це станеться у разі наближення фронту до Дніпропетровської області. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Відомо, що депутати Градизька вже підтримали таке рішення на сесії селищної ради.

— Фронт рухається, і все це може бути знищено не тільки матеріально, а й люди, — сказав Носа.

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