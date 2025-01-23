Ранкова ДТП на одному з перехресть: перекинувся мікроавтобус (доповнено)

Сьогодні, 08:37 Переглядів: 264

Є інформація про одного постраждалого водія

Сьогодні, 23 січня, у Кременчуці поблизу перехрестя вулиць Старшого лейтенанта Кагала і Покровської сталася дорожньо-транспортна пригода. Фотографії з місця події опублікували очевидці у соцмережах.

Попередньо на дорозі зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік.

Інформації про постраждалих з місця події попередньо немає.

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У соцмережах повідомляють, що травмувався один із водіїв. На місці працюють правоохоронці для встановлення причин та обставин події.

Нагадаємо, восени на Молодіжному у Кременчуці перекинувся мікроавтобус: водій намагався уникнути зіткнення з дітьми, які переходили через дорогу.