На Полтавщині сніжило: дороги розчищали 46 комунальників

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Уночі на Полтавщині сніжило, тож на ранок дороги області розчищали 46 комунальників за допомогою 30 машин. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Працювали на дорогах представники підрядних організацій Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області й Агентства місцевих доріг Полтавської області.

Наразі усі автошляхи на Полтавщині — у проїжджому стані.

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині дороги розчищали 40 одиниць техніки.

Зазначимо також, що за словами директора департаменту житлово-комунального господарства Кременчука Івана Москалика, у міста є необхідний запас солі на щонайменше два тижні найлютішої зими.