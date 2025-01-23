На Полтавщині сніжило: дороги розчищали 46 комунальників

Наразі усі автошляхи області — у проїжджому стані
Уночі на Полтавщині сніжило, тож на ранок дороги області розчищали 46 комунальників за допомогою 30 машин. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Працювали на дорогах представники підрядних організацій Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області й Агентства місцевих доріг Полтавської області.
Наразі усі автошляхи на Полтавщині — у проїжджому стані.
Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині дороги розчищали 40 одиниць техніки.
Зазначимо також, що за словами директора департаменту житлово-комунального господарства Кременчука Івана Москалика, у міста є необхідний запас солі на щонайменше два тижні найлютішої зими.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.