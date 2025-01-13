На дорогах Полтавщини працює 40 одиниць техніки — автошляхи області у проїжджому стані

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 182

У разі ускладнень дорожнього руху через негоду в Полтавській ОВА закликають звертатися до цілодобових диспетчерських служб

Автошляхи області — в проїжджому стані. На ранок 13 січня на дорогах області задіяно 57 працівників та понад 40 одиниць техніки підрядних організацій Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області й Агентства місцевих доріг.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.

У повідомленні закликають у разі ускладнень дорожнього руху через негоду, звертатися до цілодобових диспетчерських служб:

0674006080 (державні дороги),

0500150233 (місцеві).

Нагадаємо, за прогнозом Полтавського обласного центру з гідрометеорології на 13 січня сьогодні вранці по Полтавській області прогнозувався туман та зниження видимості на дорогах до 200–500 метрів.