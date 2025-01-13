«Київстар», Vodafone та lifecell втрачають абонентів: хто та чому зазнав найбільших втрат

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 373 Коментарів: 1

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), у 2024 році значно зросла популярність послуги перенесення мобільних номерів (MNP). Загалом українці перенесли 340,63 тисячі номерів – це у 2,3 раза більше, ніж у 2023 році. При цьому, найчастіше абоненти обирали перехід з «Київстару» на lifecell - йдеться у статистичних даних надання послуг із перенесення номерів на офіційному сайті НКЕК.

Цей великий перехід на lifecell пояснюється тим, що компанія запустила вигідну акцію «Стоп-ціна», яка пропонує новим абонентам, що перейдуть від іншого оператора, два тарифи з безлімітним інтернетом за 100 та 180 гривень.

Vodafone також послідував прикладу lifecell та вийшов зі схожою пропозицією. Своїм новим клієнтам мобільний оператор дозволяє отримати пакет з безлімітним інтернетом всього за 100 гривень.

Через такі дії конкурентів, саме «Київстар» зазнав найбільших втрат: компанію залишило 207,1 тисячі абонентів, що складає 60% від усіх переходів минулого року. Другим за кількістю втрат став «Vodafone Україна» – від нього оператора пішло 109,53 тисячі абонентів (32%). А найменше клієнтів втратила lifecell – лише 22,88 тисячі (6,7%).

Щодо отриманих нових абонентів, то тут лідером став lifecell, який залучив 270 тисяч нових клієнтів - 79% усіх переносів номерів. На другому місці опинився «Vodafone Україна» - з 54,11 тисячі переходів (16%), а «Київстар» зумів залучити отримав лише 16,16 тисячі нових абонентів (4,7%).

На початку року два найбільших вітчизняних мобільних оператори - Vodafone та «Київстар» повідомили про чергове підвищення тарифів на свої послуги. Підвищення вартості місячних тарифних планів у Vodafone буде суттєвим – від 40 до 60 гривень. Відповідно, зросте і вартість річних контрактів. Нові тарифи Vodafone вводяться вже з понеділка, 13 січня. А «Київстар» запроваджує вісім нових тарифних планів з 15 січня.