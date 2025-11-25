«Київстар» відкрив тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell

Мобільний оператор «Київстар» запустив відкрите тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell для всіх своїх абонентів. Про це йдеться у пресрелізі компанії.
У «Київстарі» повідомили, що стали першим оператором у Європі, який відкрив доступ до тестування цієї технології. Вона дозволяє надсилати та отримувати SMS-повідомлення там, де немає покриття мобільної мережі.
Наразі через обмежену пропускну здатність супутникових каналів доступний лише обмін текстовими повідомленнями. У компанії зазначили, що надалі планують додати голосові дзвінки та мобільний інтернет.
За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, функція працює лише на Android-смартфонах із підтримкою 4G (LTE).
Щоб отримати сигнал мережі «Kyivstar-Spacex», достатньо перебувати просто неба у зоні без покриття. Тестування доступне всім абонентам без додаткової оплати — згідно з їхнім тарифом.
Покриття технології поширюється на всю територію України, крім окупованих районів, прикордонних територій та зон бойових дій.
Нагадаємо, що «Київстар» та Starlink домовились про впровадження супутникового зв’язку в Україні наприкінці минулого року, а вперше протестували технологію влітку. Мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до Інтернету планують запустити у середині 2026 року.
