ГО "Захист держави"
Кременчук долучився до літературного маршруту: Василь Шкляр презентував «Рік Шершня»
Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач, Україна, Світ

«Київстар» відкрив тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 129

 Абоненти можуть надсилати SMS через супутник у місцях без мобільного покриття

Мобільний оператор «Київстар» запустив відкрите тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell для всіх своїх абонентів. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

У «Київстарі» повідомили, що стали першим оператором у Європі, який відкрив доступ до тестування цієї технології. Вона дозволяє надсилати та отримувати SMS-повідомлення там, де немає покриття мобільної мережі.

Наразі через обмежену пропускну здатність супутникових каналів доступний лише обмін текстовими повідомленнями. У компанії зазначили, що надалі планують додати голосові дзвінки та мобільний інтернет.

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, функція працює лише на Android-смартфонах із підтримкою 4G (LTE).

— Доступ на iOS відкриють на iPhone 19 та новіших моделях після найближчого оновлення програмного забезпечення, — пояснив Федоров.

Щоб отримати сигнал мережі «Kyivstar-Spacex», достатньо перебувати просто неба у зоні без покриття. Тестування доступне всім абонентам без додаткової оплати — згідно з їхнім тарифом.

Покриття технології поширюється на всю територію України, крім окупованих районів, прикордонних територій та зон бойових дій.

Нагадаємо, що «Київстар» та Starlink домовились про впровадження супутникового зв’язку в Україні наприкінці минулого року, а вперше протестували технологію влітку. Мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до Інтернету планують запустити у середині 2026 року.


ПО ТЕМІ:

«Київстар» знову підвищує тарифи: що зміниться для абонентів

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: health.mvs.gov.ua
Теги: Київстар супутник мобільний зв'язок Starlink
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх