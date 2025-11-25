«Київстар» відкрив тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 129

Абоненти можуть надсилати SMS через супутник у місцях без мобільного покриття

Мобільний оператор «Київстар» запустив відкрите тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell для всіх своїх абонентів. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

У «Київстарі» повідомили, що стали першим оператором у Європі, який відкрив доступ до тестування цієї технології. Вона дозволяє надсилати та отримувати SMS-повідомлення там, де немає покриття мобільної мережі.

Наразі через обмежену пропускну здатність супутникових каналів доступний лише обмін текстовими повідомленнями. У компанії зазначили, що надалі планують додати голосові дзвінки та мобільний інтернет.

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, функція працює лише на Android-смартфонах із підтримкою 4G (LTE).

— Доступ на iOS відкриють на iPhone 19 та новіших моделях після найближчого оновлення програмного забезпечення, — пояснив Федоров.

Щоб отримати сигнал мережі «Kyivstar-Spacex», достатньо перебувати просто неба у зоні без покриття. Тестування доступне всім абонентам без додаткової оплати — згідно з їхнім тарифом.

Покриття технології поширюється на всю територію України, крім окупованих районів, прикордонних територій та зон бойових дій.