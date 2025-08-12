Олена Шуляк
В Україні протестували прямий супутниковий зв’язок Starlink зі смартфоном

 Перші текстові повідомлення через Starlink Direct to Cell передали у мережі Київстар

В Україні вперше протестували технологію Starlink Direct to Cell — прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном без додаткового обладнання.

Як повідомили у Мінцифри, віцепрем’єр Михайло Федоров та CEO Київстар Олександр Комаров обмінялися текстовими повідомленнями, а також коротко поспілкувалися через відеозв’язок, використовуючи смартфони, підключені напряму до супутників Starlink.

Першим етапом впровадження стане можливість надсилати SMS у мережі Київстар. Запуск запланований на осінь 2025 року. Надалі функціонал розширюватимуть.

Що таке Starlink Direct to Cell

Технологія дозволяє підключати стандартний 4G-смартфон безпосередньо до супутників Starlink. Для цього не потрібні антени чи маршрутизатори — достатньо SIM-карти Київстар. Послугу планують використовувати у віддалених місцевостях, під час надзвичайних ситуацій або знеструмлень. На тестовому етапі вона буде безкоштовною.

Київстар продовжить тестування технології по всій Україні.


ПО ТЕМІ:

4G буде всюди: «Київстар» та Starlink домовились про впровадження супутникового зв’язку в Україні

Автор: Руслана Горгола
Теги: Київстар мобільний зв'язок інтернет Мінцифра Starlink
