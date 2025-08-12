В Україні протестували прямий супутниковий зв’язок Starlink зі смартфоном

В Україні вперше протестували технологію Starlink Direct to Cell — прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном без додаткового обладнання.
Як повідомили у Мінцифри, віцепрем’єр Михайло Федоров та CEO Київстар Олександр Комаров обмінялися текстовими повідомленнями, а також коротко поспілкувалися через відеозв’язок, використовуючи смартфони, підключені напряму до супутників Starlink.
Першим етапом впровадження стане можливість надсилати SMS у мережі Київстар. Запуск запланований на осінь 2025 року. Надалі функціонал розширюватимуть.
Технологія дозволяє підключати стандартний 4G-смартфон безпосередньо до супутників Starlink. Для цього не потрібні антени чи маршрутизатори — достатньо SIM-карти Київстар. Послугу планують використовувати у віддалених місцевостях, під час надзвичайних ситуацій або знеструмлень. На тестовому етапі вона буде безкоштовною.
Київстар продовжить тестування технології по всій Україні.
