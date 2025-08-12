В Україні протестували прямий супутниковий зв’язок Starlink зі смартфоном

Перші текстові повідомлення через Starlink Direct to Cell передали у мережі Київстар

В Україні вперше протестували технологію Starlink Direct to Cell — прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном без додаткового обладнання.

Як повідомили у Мінцифри, віцепрем’єр Михайло Федоров та CEO Київстар Олександр Комаров обмінялися текстовими повідомленнями, а також коротко поспілкувалися через відеозв’язок, використовуючи смартфони, підключені напряму до супутників Starlink.