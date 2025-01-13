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Освіта, Україна, Світ

Які предмети стануть обов’язковими в старшій школі: пояснення МОН

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 194

 

Реформа старшої школи, яка стартує у 2027 році, зробить навчання більш гнучким і профільним. Учні зможуть обирати профільні та додаткові предмети, але низка дисциплін залишиться обов’язковою для всіх

У 2027 році в Україні розпочнеться масштабна реформа старшої школи, метою якої є підвищення якості освіти, надання учням і ученицям можливості індивідуалізувати навчання та адаптувати його до власних інтересів. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Обов’язкові предмети для всіх учнів

У 10 класі, який буде адаптаційним, учні та учениці вивчатимуть дисципліни, що охоплюють усі освітні галузі, визначені Державним стандартом профільної середньої освіти. Серед них:

  • Мовно-літературна галузь: українська мова, літератури, іноземні мови.
  • Математична галузь: інтегрований курс математики або алгебра, геометрія.
  • Природнича галузь: інтегрований курс або фізика, хімія, біологія, географія.
  • Громадянська й історична галузь: історія, громадянська освіта.
  • Соціальна і здоров’язбережувальна галузь: курси, пов’язані зі здоров’ям і добробутом.
  • Інформатична галузь: інформатика.
  • Фізична культура: спортивні заняття.
  • Мистецька галузь: музичне мистецтво, живопис.
  • Технологічна галузь: технології, промисловий дизайн.

Гнучкість навчання та профілі

Старша школа стане профільною, що передбачає:

  1. Вибір профілю навчання, наприклад, мовно-літературний, STEM або суспільно-гуманітарний.
  2. Поглиблене вивчення профільних предметів.
  3. Вибір додаткових предметів поза профілем, які відповідають інтересам учнів.

У 10 класі учні матимуть більше обов’язкових предметів, але до 12 класу їхня кількість зменшиться, натомість зросте частка вибіркових дисциплін.

Фото: пресслужба Міністерства освіти і науки України

Мета реформи

Реформа спрямована на те, щоб учні могли поглиблено вивчати обрані предмети, розвивати знання та навички з однієї чи кількох галузей, а також змінювати профіль за потреби.

Нагадаємо, що реформа пройде пілотування в 30 ліцеях країни вже з 1 вересня 2025 року


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Автор: Руслана Горгола Фото: пресслужба Міністерства освіти і науки України
Теги: реформа освіти
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