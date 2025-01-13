Які предмети стануть обов’язковими в старшій школі: пояснення МОН

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Реформа старшої школи, яка стартує у 2027 році, зробить навчання більш гнучким і профільним. Учні зможуть обирати профільні та додаткові предмети, але низка дисциплін залишиться обов’язковою для всіх

У 2027 році в Україні розпочнеться масштабна реформа старшої школи, метою якої є підвищення якості освіти, надання учням і ученицям можливості індивідуалізувати навчання та адаптувати його до власних інтересів. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Обов’язкові предмети для всіх учнів

У 10 класі, який буде адаптаційним, учні та учениці вивчатимуть дисципліни, що охоплюють усі освітні галузі, визначені Державним стандартом профільної середньої освіти. Серед них:

Мовно-літературна галузь : українська мова, літератури, іноземні мови.

: українська мова, літератури, іноземні мови. Математична галузь : інтегрований курс математики або алгебра, геометрія.

: інтегрований курс математики або алгебра, геометрія. Природнича галузь : інтегрований курс або фізика, хімія, біологія, географія.

: інтегрований курс або фізика, хімія, біологія, географія. Громадянська й історична галузь : історія, громадянська освіта.

: історія, громадянська освіта. Соціальна і здоров’язбережувальна галузь : курси, пов’язані зі здоров’ям і добробутом.

: курси, пов’язані зі здоров’ям і добробутом. Інформатична галузь : інформатика.

: інформатика. Фізична культура : спортивні заняття.

: спортивні заняття. Мистецька галузь : музичне мистецтво, живопис.

: музичне мистецтво, живопис. Технологічна галузь: технології, промисловий дизайн.

Гнучкість навчання та профілі

Старша школа стане профільною, що передбачає:

Вибір профілю навчання, наприклад, мовно-літературний, STEM або суспільно-гуманітарний. Поглиблене вивчення профільних предметів. Вибір додаткових предметів поза профілем, які відповідають інтересам учнів.

У 10 класі учні матимуть більше обов’язкових предметів, але до 12 класу їхня кількість зменшиться, натомість зросте частка вибіркових дисциплін.



Фото: пресслужба Міністерства освіти і науки України