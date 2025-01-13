Які предмети стануть обов’язковими в старшій школі: пояснення МОН

Реформа старшої школи, яка стартує у 2027 році, зробить навчання більш гнучким і профільним. Учні зможуть обирати профільні та додаткові предмети, але низка дисциплін залишиться обов’язковою для всіх
У 2027 році в Україні розпочнеться масштабна реформа старшої школи, метою якої є підвищення якості освіти, надання учням і ученицям можливості індивідуалізувати навчання та адаптувати його до власних інтересів. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.
У 10 класі, який буде адаптаційним, учні та учениці вивчатимуть дисципліни, що охоплюють усі освітні галузі, визначені Державним стандартом профільної середньої освіти. Серед них:
Старша школа стане профільною, що передбачає:
У 10 класі учні матимуть більше обов’язкових предметів, але до 12 класу їхня кількість зменшиться, натомість зросте частка вибіркових дисциплін.
Реформа спрямована на те, щоб учні могли поглиблено вивчати обрані предмети, розвивати знання та навички з однієї чи кількох галузей, а також змінювати профіль за потреби.
Нагадаємо, що реформа пройде пілотування в 30 ліцеях країни вже з 1 вересня 2025 року.
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