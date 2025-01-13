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Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Вареники з печінкою та цибулею: рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 175

Пропонуємо приготувати вареники з ніжним тістом на кефірі та соковитою начинкою з печінки, вершків і цибулі. Ідеальна страва для всієї родини!

Складники для тіста:

  • 500 мл кефіру
  • 1 ч. л соди
  • 10 г пресованих дріжджів (можна без них)
  • 2 ст. л цукру
  • 0,5 ч. л солі
  • 800 г борошна

Складники для начинки:

  • 450 г свинячої печінки
  • 50 г вершкового масла
  • 3 середні цибулини (порізати кубиками)
  • 100 мл вершків (30%) або сметани
  • сіль і чорний мелений перець до смаку

Як приготувати тісто

  1. У мисці змішайте кефір із сіллю, содою, цукром і дріжджами (за бажанням).
  2. Просійте борошно та поступово додайте до суміші, замішуючи тісто спочатку в мисці, а потім на стільниці.
  3. Вимішуйте тісто не менше ніж 5 хвилин, після чого залиште його «відпочити» на 30 хвилин.
  4. Розділіть тісто на дві частини, розкачайте і за допомогою стакана виріжте кружечки.

Як приготувати начинку

  1. Печінку поріжте на великі шматки й відваріть у підсоленій воді до готовності. Потім подрібніть на м’ясорубці.
  2. На сковороді розігрійте вершкове масло, додайте цибулю й обсмажуйте до м’якості.
  3. Додайте подрібнену печінку, вершки, сіль і перець. Добре перемішайте й прогрійте разом. Дайте начинці охолонути.

Як готувати вареники

  1. На вирізані кружечки тіста викладіть начинку та зліпіть краї.
  2. У сковороду налийте води, викладіть марлю та доведіть воду до кипіння.
  3. Викладіть вареники на марлю на відстані один від одного, накрийте кришкою і готуйте на пару протягом 6 хвилин.
  4. Викладіть готові вареники в тарілку, змастіть вершковим маслом, щоб вони не злипалися.

За бажанням до соусу можна додати копчену грудинку, обсмаживши її перед цибулею. Це зробить начинку ще ароматнішою та ситнішою.

Смачного!

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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти
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