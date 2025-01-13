Вареники з печінкою та цибулею: рецепт від газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 07:04
Переглядів: 175
Пропонуємо приготувати вареники з ніжним тістом на кефірі та соковитою начинкою з печінки, вершків і цибулі. Ідеальна страва для всієї родини!
Складники для тіста:
- 500 мл кефіру
- 1 ч. л соди
- 10 г пресованих дріжджів (можна без них)
- 2 ст. л цукру
- 0,5 ч. л солі
- 800 г борошна
Складники для начинки:
- 450 г свинячої печінки
- 50 г вершкового масла
- 3 середні цибулини (порізати кубиками)
- 100 мл вершків (30%) або сметани
- сіль і чорний мелений перець до смаку
Як приготувати тісто
- У мисці змішайте кефір із сіллю, содою, цукром і дріжджами (за бажанням).
- Просійте борошно та поступово додайте до суміші, замішуючи тісто спочатку в мисці, а потім на стільниці.
- Вимішуйте тісто не менше ніж 5 хвилин, після чого залиште його «відпочити» на 30 хвилин.
- Розділіть тісто на дві частини, розкачайте і за допомогою стакана виріжте кружечки.
Як приготувати начинку
- Печінку поріжте на великі шматки й відваріть у підсоленій воді до готовності. Потім подрібніть на м’ясорубці.
- На сковороді розігрійте вершкове масло, додайте цибулю й обсмажуйте до м’якості.
- Додайте подрібнену печінку, вершки, сіль і перець. Добре перемішайте й прогрійте разом. Дайте начинці охолонути.
Як готувати вареники
- На вирізані кружечки тіста викладіть начинку та зліпіть краї.
- У сковороду налийте води, викладіть марлю та доведіть воду до кипіння.
- Викладіть вареники на марлю на відстані один від одного, накрийте кришкою і готуйте на пару протягом 6 хвилин.
- Викладіть готові вареники в тарілку, змастіть вершковим маслом, щоб вони не злипалися.
За бажанням до соусу можна додати копчену грудинку, обсмаживши її перед цибулею. Це зробить начинку ще ароматнішою та ситнішою.
Смачного!
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.