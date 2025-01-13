Вареники з печінкою та цибулею: рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 175

Пропонуємо приготувати вареники з ніжним тістом на кефірі та соковитою начинкою з печінки, вершків і цибулі. Ідеальна страва для всієї родини!

Складники для тіста: 500 мл кефіру

1 ч. л соди

10 г пресованих дріжджів (можна без них)

2 ст. л цукру

0,5 ч. л солі

800 г борошна Складники для начинки: 450 г свинячої печінки

50 г вершкового масла

3 середні цибулини (порізати кубиками)

100 мл вершків (30%) або сметани

сіль і чорний мелений перець до смаку Як приготувати тісто У мисці змішайте кефір із сіллю, содою, цукром і дріжджами (за бажанням). Просійте борошно та поступово додайте до суміші, замішуючи тісто спочатку в мисці, а потім на стільниці. Вимішуйте тісто не менше ніж 5 хвилин, після чого залиште його «відпочити» на 30 хвилин. Розділіть тісто на дві частини, розкачайте і за допомогою стакана виріжте кружечки. Як приготувати начинку Печінку поріжте на великі шматки й відваріть у підсоленій воді до готовності. Потім подрібніть на м’ясорубці. На сковороді розігрійте вершкове масло, додайте цибулю й обсмажуйте до м’якості. Додайте подрібнену печінку, вершки, сіль і перець. Добре перемішайте й прогрійте разом. Дайте начинці охолонути. Як готувати вареники На вирізані кружечки тіста викладіть начинку та зліпіть краї. У сковороду налийте води, викладіть марлю та доведіть воду до кипіння. Викладіть вареники на марлю на відстані один від одного, накрийте кришкою і готуйте на пару протягом 6 хвилин. Викладіть готові вареники в тарілку, змастіть вершковим маслом, щоб вони не злипалися. За бажанням до соусу можна додати копчену грудинку, обсмаживши її перед цибулею. Це зробить начинку ще ароматнішою та ситнішою. Смачного!

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