Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У понеділок, 13 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

Капітальний ремонт:

  • вул. Євгена Патона: 25
  • вул. Олексія Древаля: 182/1-186
  • пров. Кузьми Скрябіна: 1, 2В, 3.

З 8.00 до 17.00

Технічне обслуговування електромереж:

  • вул. Ананія Размислова: 4
  • вул. Дмитра Демидюка: 7-28
  • вул. Експресівська: 47-58
  • вул. Іллі Ткаченка: 50/11-73
  • вул. Катерини Білокур: 26, 28
  • вул. Махоркова: 9/1-24А
  • вул. Олени Пчілки: 11/39-18
  • вул. Ольги Кобилянської: 3-12/17
  • вул. Рудникова: 1-70/16
  • вул. Хорольська: 98/4-143/6
  • вул. Хортицька: 3-28/56
  • вул. Четвертого Універсалу: 9-28А
  • вул. Шкільна: 2А
  • пров. Герцена: 3-9Б
  • пров. Караванний: 1-48А
  • пров. Прорізний: 28/30, 30
  • пр-д Віри Роїк: 2-26
  • туп. 1-й Хорольський: 5-18
  • туп. 2-й Хорольський: 9-20
  • туп. 3-й Хорольський: 9-13/15
  • туп. 6-й Хорольський: 7/27, 8.

Реалізація договорів про приєднання:

  • вул. А. Платухіна: 20-37
  • вул. Гетьмана Полуботка: 21/11-39/92
  • вул. Козацька: 61/31-94А
  • вул. Котляревського: 1-24
  • вул. Лебедина: 55-106
  • вул. Олени Пчілки: 11/39-18
  • вул. Ольги Кобилянської: 3-12/17
  • вул. Романа Шухевича: 11-36, 40
  • вул. Сергія Кульчицького: 16-49
  • наб. Л-та Дніпрова: 4-43
  • просп. Лесі Українки: 1/14-13/17, 6, 11, 104, 110, 115, 117, 118, 119, 121
  • пр. 1-й Ягідний: 4, 4А
  • пр. 2-й Ягідний: 2
  • пров. Івана Підкови: 1/67
  • пров. Котляревського: 1-17
  • пров. Леся Курбаса: 2-20
  • пров. Марії Заньковецької: 1А-51
  • пров. Танковий: 2/9-20
  • пров. Ягідний: 2-39
  • туп. Юннатів: 1-7.

З 8.00 до 19.00

Реалізація договорів про приєднання:

  • с. Потоки
  • с. Придніпрянське.

Технічне обслуговування електромереж:

  • пров. Центральний: 11, 13.

З 8.00 до 20.00

Реалізація договорів про приєднання:

  • туп. Урожайний: 2.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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