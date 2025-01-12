Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 16:00
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У понеділок, 13 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
Капітальний ремонт:
- вул. Євгена Патона: 25
- вул. Олексія Древаля: 182/1-186
- пров. Кузьми Скрябіна: 1, 2В, 3.
З 8.00 до 17.00
Технічне обслуговування електромереж:
- вул. Ананія Размислова: 4
- вул. Дмитра Демидюка: 7-28
- вул. Експресівська: 47-58
- вул. Іллі Ткаченка: 50/11-73
- вул. Катерини Білокур: 26, 28
- вул. Махоркова: 9/1-24А
- вул. Олени Пчілки: 11/39-18
- вул. Ольги Кобилянської: 3-12/17
- вул. Рудникова: 1-70/16
- вул. Хорольська: 98/4-143/6
- вул. Хортицька: 3-28/56
- вул. Четвертого Універсалу: 9-28А
- вул. Шкільна: 2А
- пров. Герцена: 3-9Б
- пров. Караванний: 1-48А
- пров. Прорізний: 28/30, 30
- пр-д Віри Роїк: 2-26
- туп. 1-й Хорольський: 5-18
- туп. 2-й Хорольський: 9-20
- туп. 3-й Хорольський: 9-13/15
- туп. 6-й Хорольський: 7/27, 8.
Реалізація договорів про приєднання:
- вул. А. Платухіна: 20-37
- вул. Гетьмана Полуботка: 21/11-39/92
- вул. Козацька: 61/31-94А
- вул. Котляревського: 1-24
- вул. Лебедина: 55-106
- вул. Олени Пчілки: 11/39-18
- вул. Ольги Кобилянської: 3-12/17
- вул. Романа Шухевича: 11-36, 40
- вул. Сергія Кульчицького: 16-49
- наб. Л-та Дніпрова: 4-43
- просп. Лесі Українки: 1/14-13/17, 6, 11, 104, 110, 115, 117, 118, 119, 121
- пр. 1-й Ягідний: 4, 4А
- пр. 2-й Ягідний: 2
- пров. Івана Підкови: 1/67
- пров. Котляревського: 1-17
- пров. Леся Курбаса: 2-20
- пров. Марії Заньковецької: 1А-51
- пров. Танковий: 2/9-20
- пров. Ягідний: 2-39
- туп. Юннатів: 1-7.
З 8.00 до 19.00
Реалізація договорів про приєднання:
- с. Потоки
- с. Придніпрянське.
Технічне обслуговування електромереж:
- пров. Центральний: 11, 13.
З 8.00 до 20.00
Реалізація договорів про приєднання:
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