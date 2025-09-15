Із 2027 року ЗНО стане обов’язковим для учнів 4 класу — МОН анонсувало зміни

Першу апробацію нової ДПА проведуть навесні 2026 року для 10 тисяч школярів

Міністерство освіти і науки планує зробити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО обов’язковою для всіх учнів 4 класу вже з 2027 року. Про це йдеться в офіційному наказі МОН.

Підготовка до нововведення розпочнеться у 2025/26 навчальному році. У лютому-квітні 2026 року мають створити освітню платформу для проведення ДПА — її передадуть Українському центру оцінювання якості освіти.

Навесні 2026 року відбудеться пробне тестування для 10 тисяч випускників початкової школи.

Проведення нової ДПА фінансуватиметься з держбюджету.

Нагадаємо, цьогоріч у Кременчуці новий навчальний рік розпочали понад 18 тисяч школярів і понад 4 тисячі дошкільнят.