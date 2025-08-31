У Кременчуці новий навчальний рік розпочнуть понад 18 тисяч школярів і понад 4 тисячі дошкільнят

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 249

Станом на 1 вересня 2025 року в закладах загальної середньої освіти Кременчука навчатимуться 18 тисяч 510 учнів — це на 914 менше, ніж торік. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

До перших класів зарахували 1447 дітей, що також менше у порівнянні з минулим роком (–159 учнів).

Форми навчання у школах:

очно — 4152 учні у 13 закладах;

у змішаному форматі — 14 тисяч 3 учні;

дистанційно — 355 учнів ліцею № 13 «Авіор».

У громаді діє 31 заклад загальної середньої освіти: 9 ліцеїв, 21 гімназія та 1 початкова школа.

Серед цих закладів освіти 23 мають власні укриття, ще 7 користуватимуться укриттями інших установ за договорами.

Дошкільна освіта

Цьогоріч дитсадки відвідуватимуть 4182 дитини (торік було 5295). Із 38 закладів дошкільної освіти очно працюватимуть 37.

Власні укриття мають 13 садочків — у них 1380 місць. Решта користуються укриттями інших установ.

Наразі тривають роботи з відкриття укриттів у ще п’яти закладах дошкілької освіти: № 41, 46, 74, 63 та 50.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, у якому форматі у Кременчуці працюватимуть ліцей №4 та гімназія №8, які постраждали від обстрілів.