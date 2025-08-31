У Кременчуці новий навчальний рік розпочнуть понад 18 тисяч школярів і понад 4 тисячі дошкільнят

Станом на 1 вересня 2025 року в закладах загальної середньої освіти Кременчука навчатимуться 18 тисяч 510 учнів — це на 914 менше, ніж торік. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
До перших класів зарахували 1447 дітей, що також менше у порівнянні з минулим роком (–159 учнів).
очно — 4152 учні у 13 закладах;
у змішаному форматі — 14 тисяч 3 учні;
дистанційно — 355 учнів ліцею № 13 «Авіор».
У громаді діє 31 заклад загальної середньої освіти: 9 ліцеїв, 21 гімназія та 1 початкова школа.
Серед цих закладів освіти 23 мають власні укриття, ще 7 користуватимуться укриттями інших установ за договорами.
Цьогоріч дитсадки відвідуватимуть 4182 дитини (торік було 5295). Із 38 закладів дошкільної освіти очно працюватимуть 37.
Власні укриття мають 13 садочків — у них 1380 місць. Решта користуються укриттями інших установ.
Наразі тривають роботи з відкриття укриттів у ще п’яти закладах дошкілької освіти: № 41, 46, 74, 63 та 50.
