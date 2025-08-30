ГО "Захист держави"
Ветерани мають право навчати дітей захищати Україну!
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Частково очно, частково — у змішаному форматі: як із 1 вересня працюватимуть постраждалі від обстрілів заклади освіти

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 1

 

У ліцеї №4 та гімназії №8 продовжуються відновлювальні роботи, аби ліквідувати наслідки обстрілів

У Кременчуці тривають роботи з відновлення навчальних закладів, які постраждали від ворожих атак. До 1 вересня завершити ремонтні роботи не встигли, тож новий навчальний рік ліцей № 4 та гімназія № 8 починатимуть у змішаному форматі роботи, повідомляють у міськраді.

Кременчуцький ліцей № 4

 

Кременчуцький ліцей № 4 зазнав руйнувань внаслідок дронової атаки на районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що сталася 6 липня. Тоді у закладі освіти повилітали вікна і рами, пошкоджень зазнала і вхідна група. 

За два тижні до навчального року директора ліцею Тетяна Одерій розповіла нам, що виникли затримки із виготовленням пластикових вікон — їх потрібно вставити 128 штук. На той момент вони вже були замовлені, лишалося тільки дочекатися їх виготовлення і встановити.

 

У міськраді зазачають, що нині у закладі освіти триває відновлення вхідної групи корпусу № 2. Уже замінили двері до укриття та прибрали пошкоджені дерева й частину огорожі спортмайданчика.

Відомо, що із понеділка учні 1–5 класів ліцею навчатимуться очно, старшокласники — у змішаному форматі.

Кременчуцька гімназія № 8

 

Кременчуцька гімназія № 8 зазнала руйнувань 19 серпня внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки на Кременчук. 

Директорка закладу освіти Валентина Шаргородська розповіла нам, що їм вдалося нарахувати близько 50 вибитих вікон розміром 2×2. Проте найбільших руйнувань зазнала актова зала гімназії — там вікна висотою 6 метрів були вибиті повністю.

 

Відновлювальні роботи у гімназії тривають: у більшості вікон вже замінили скло, решту закрили захисними матеріалами.
У міськраді зазначають, що із 1 вересня учні 1–3 класів навчатимуться у приміщенні школи, 4–9 класи — у змішаному форматі.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: ліцей № 4 гімназія №8 наслідки атаки навчання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх