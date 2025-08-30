Частково очно, частково — у змішаному форматі: як із 1 вересня працюватимуть постраждалі від обстрілів заклади освіти

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 1

У Кременчуці тривають роботи з відновлення навчальних закладів, які постраждали від ворожих атак. До 1 вересня завершити ремонтні роботи не встигли, тож новий навчальний рік ліцей № 4 та гімназія № 8 починатимуть у змішаному форматі роботи, повідомляють у міськраді.

Кременчуцький ліцей № 4

Кременчуцький ліцей № 4 зазнав руйнувань внаслідок дронової атаки на районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що сталася 6 липня. Тоді у закладі освіти повилітали вікна і рами, пошкоджень зазнала і вхідна група.

За два тижні до навчального року директора ліцею Тетяна Одерій розповіла нам, що виникли затримки із виготовленням пластикових вікон — їх потрібно вставити 128 штук. На той момент вони вже були замовлені, лишалося тільки дочекатися їх виготовлення і встановити.

У міськраді зазачають, що нині у закладі освіти триває відновлення вхідної групи корпусу № 2. Уже замінили двері до укриття та прибрали пошкоджені дерева й частину огорожі спортмайданчика.

Відомо, що із понеділка учні 1–5 класів ліцею навчатимуться очно, старшокласники — у змішаному форматі.

Кременчуцька гімназія № 8

Кременчуцька гімназія № 8 зазнала руйнувань 19 серпня внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки на Кременчук.

Директорка закладу освіти Валентина Шаргородська розповіла нам, що їм вдалося нарахувати близько 50 вибитих вікон розміром 2×2. Проте найбільших руйнувань зазнала актова зала гімназії — там вікна висотою 6 метрів були вибиті повністю.

Відновлювальні роботи у гімназії тривають: у більшості вікон вже замінили скло, решту закрили захисними матеріалами.

У міськраді зазначають, що із 1 вересня учні 1–3 класів навчатимуться у приміщенні школи, 4–9 класи — у змішаному форматі.



