На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпечності через завтрашній туман

Сьогодні, 12:43 Переглядів: 105

За прогнозом Полтавського обласного центру з гідрометеорології, у ніч на 13 січня та вранці по Полтавській області та в місті Полтава прогнозується густий туман. Видимість на дорогах зменшиться до 200–500 метрів.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Жителів регіону закликають бути особливо уважними на дорогах і дотримуватися правил безпеки, оскільки туман може значно ускладнити рух транспорту та пішоходів.