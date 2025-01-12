У Миргородському районі загорілась вантажівка

11 січня о 10.15 у селі Новоселівка, Сергіївської громади, сталася пожежа у вантажному автомобілі. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь знищив кабіну, моторний відсік, два колеса автомобіля.
Також пошкоджений фургон транспортного засобу. Однак надзвичайникам вдалося врятувати частину автомобіля.
На місце події прибули одне відділення 12-го Державного пожежно-рятувального посту та Петрівсько-Роменська місцева пожежна охорона.
Причини займання встановлюються.
Нагадаємо, що в жовтні у Лютенській громаді Миргородського району згоріла легкова автівка.
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