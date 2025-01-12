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Надзвичайні новини, Дороги & Дурні

У Кременчуці на одному з перехресть світлофори працюють хаотично, створюючи аварійні ситуації

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 122

Будьте уважні та обережні під час руху

12 січня у соцмережах очевидці повідомили про некоректну роботу світлофорів на перехресті проспекту Свободи та Героїв Маріуполя в Кременчуці.

За словами свідків, одночасно може горіти зелений сигнал для водіїв, які їдуть із центру міста, та для тих, хто рухається з боку вулиці Героїв Маріуполя.

Протягом години користувачі соцмереж зафіксували:

  • понад 30 випадків проїзду на червоний сигнал світлофора;
  • понад 5 аварійних ситуацій через хаотичну роботу світлофорів.
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Рух на дорогах при вимкнених світлофорах: як працюють кременчуцькі регулювальники

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Автор: Руслана Горгола
Теги: світлофори
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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