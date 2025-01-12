У Кременчуці на одному з перехресть світлофори працюють хаотично, створюючи аварійні ситуації

12 січня у соцмережах очевидці повідомили про некоректну роботу світлофорів на перехресті проспекту Свободи та Героїв Маріуполя в Кременчуці.
За словами свідків, одночасно може горіти зелений сигнал для водіїв, які їдуть із центру міста, та для тих, хто рухається з боку вулиці Героїв Маріуполя.
Протягом години користувачі соцмереж зафіксували:
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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