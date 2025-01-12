У Кременчуці на одному з перехресть світлофори працюють хаотично, створюючи аварійні ситуації

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 122

Будьте уважні та обережні під час руху

12 січня у соцмережах очевидці повідомили про некоректну роботу світлофорів на перехресті проспекту Свободи та Героїв Маріуполя в Кременчуці. За словами свідків, одночасно може горіти зелений сигнал для водіїв, які їдуть із центру міста, та для тих, хто рухається з боку вулиці Героїв Маріуполя. Протягом години користувачі соцмереж зафіксували: понад 30 випадків проїзду на червоний сигнал світлофора;

понад 5 аварійних ситуацій через хаотичну роботу світлофорів. ПО ТЕМІ:

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