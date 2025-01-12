У Градизьку ледь не згорів дровник

11 січня о 3.17 на вулиці Заводській у Градизьку сталася пожежа у господарчій споруді. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь пошкодив покрівлю на площі 15 кв. м та знищив 2 куб. м дров. Однак надзвичайникам вдалося врятувати будівлю від повного знищення.
Для ліквідації пожежі на місце події виїжджали одне відділення 6-го Державного пожежно-рятувального посту та один пожежний автомобіль Градизької місцевої пожежної охорони.
Причини займання встановлюються.
Нагадаємо, 10 січня у Василенках горів житловий будинок.
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