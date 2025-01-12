У Миргороді на 5 років засудили військового, який двічі тікав із військової частини

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 385

На суді військовослужбовець заявив, що не згоден із висновком ВЛК і його мали б «списати» зі служби замість переведення у небойову частину

У Миргороді на 5 років та 1 місяць засудили військовослужбовця, який весною 2024 року двічі самовільно залишив розташування військової частини. Про це стало відомо із вироку Миргородського міськрайонного суду від 6 січня 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений — житель Києва, до лав Збройних сил України приєднався 31 січня 2023 року, служив на посаді гранатометника роти охорони й має звання солдата.

Уперше чоловік самовільно залишив територію військової частини 16 березня 2024 року близько 07.30. Майже через місяць, 11 квітня 2024 року він до пункту дислокації повернувся самостійно.

Проте вже за два дні, 13 квітня 2024 року, обвинувачений знову залишив розташування військової частини. На цей раз його уже затримали правоохоронці 27 травня 2024 року у Києві.

У залі суду військовослужбовець вину у скоєному визнав частково. Він підтвердив, що перший раз залишив пункт дислокації, оскільки вважав, що військово-лікарська комісія невірно оцінила його стан здоров’я — його мали б демобілізувати повністю, а не переводити у небойову частину. Він хотів звернутися до медзакладу для уточнення діагнозу, проте на стаціонар чоловіка не взяли. Після цього він до військової частини й повернувся.

Як заявив військовослужбовець, командування частини вирішило покарати його — вони підговорили військовослужбовців рядового складу, аби ті чоловіка побили. Після цього він викликав поліцію та військову службу правопорядку. Проте замість того, аби встановити винних у бійці, поліція відвезла чоловіка до Миргородської лікарні для встановлення ознак алкогольного сп’яніння. Біля лікарні військовий від правоохоронців утік і вирушив додому у Київ. Там його наприкінці травня і затримали.

Обвинувачений заявляє: він не мав наміру ухилятися від служби, а в його діях немає ознак дезертирства, лише самовільне залишення військової частини.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини) та ч. 4 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Він проведе за ґратами 5 років та 1 місяць.