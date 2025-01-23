У Кременчуці хочуть виділити майже 400 тис. грн на ремонт кімнат у двох гуртожитках для ВПО

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 0

У Кременчуці хочуть виділити майже 400 тисяч гривень на ремонт кімнат у двох гуртожитках для переселенців. Про це стало відомо під час депутатської комісії з питань фінансів, яка відбулася 22 січня.

Мова йде про дві кімнати у гуртожитку на вулиці Перемоги, 18 та три кімнати у гуртожитку на вулиці Шевченка, 27.

На облаштування кімнат у цих приміщеннях планують спрямувати 398 тисяч 733 гривні. Отримувач коштів — комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство «Автозаводське».

Нагадаємо, за словами директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика, наразі у Кременчуці є 71 кімната, де можна було б розмістити переселенців. Проте усі вони наразі в незадовільному стані і потребують ремонту.

А минулого тижня під час сесії Кременчуцької міської ради мер міста Віталій Малецький заявив, що наразі у Кременчуці є лише 5 місць для тимчасового розміщення переселенців. При цьому Малецький також додав, що місто планує ремонтувати приміщення у гуртожитках, аби цю кількість місць збільшити.