У центрі Кременчука не працюють світлофори

Сьогодні, 23 січня, на деяких центральних перехрестях у Кременчуці не працюють світлофори. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Зокрема, відключені світлофори на таких перехрестях:
Причиною у міськраді називають відключення «Полтаваобленерго».
Орієнтовно світлофори не працюватимуть до 15.00.
Водіїв у цей час просять бути уважними на дорогах, аби запобігти виникненню аварійних ситуацій.
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