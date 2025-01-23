У центрі Кременчука не працюють світлофори

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 0

Сьогодні, 23 січня, на деяких центральних перехрестях у Кременчуці не працюють світлофори. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Зокрема, відключені світлофори на таких перехрестях:

Троїцької та Небесної Сотні;

Небесної Сотні та Івана Мазепи;

Шевченка та Івана Мазепи.

Причиною у міськраді називають відключення «Полтаваобленерго».

Орієнтовно світлофори не працюватимуть до 15.00.

Водіїв у цей час просять бути уважними на дорогах, аби запобігти виникненню аварійних ситуацій.