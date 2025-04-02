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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Лубнах поліцейські оперативно затримали чоловіка, причетного до крадіжки в парку

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 1

 

Підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі

До Лубенського райвідділу поліції 29 березня близько 22.40 звернувся 51-річний місцевий мешканець, який повідомив, що у Центральному парку культури та відпочинку у нього викрали особисті речі та гроші. Поліція негайно розпочала розслідування.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

— Під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій працівники поліції встановили, що у потерпілого викрали мобільний телефон, куртку та грошові кошти в сумі 3100 грн та 1500 доларів США. Також встановлено особу правопорушника. Ним виявився мешканець одного з сіл Лубенської громади 1996 року народження, який раніше мав проблеми із законом. Слідчі поліції затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід — тримання під вартою, - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Лубенського районного відділу поліції Артем Солтан.

За даними фактом слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що на Полтавщині за допомогою службових собак торік розкрито 650 злочинів та розшукано 26 дітей. Загалом кінологи разом зі службовими собаками здійснили понад 1600 виїздів, під час яких виявили 35 одиниць вогнепальної зброї, 20 вибухових пристроїв та понад 10 кг наркотичних речовин.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Лубни крадіжка
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