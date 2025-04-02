У Лубнах поліцейські оперативно затримали чоловіка, причетного до крадіжки в парку

До Лубенського райвідділу поліції 29 березня близько 22.40 звернувся 51-річний місцевий мешканець, який повідомив, що у Центральному парку культури та відпочинку у нього викрали особисті речі та гроші. Поліція негайно розпочала розслідування.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
За даними фактом слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що на Полтавщині за допомогою службових собак торік розкрито 650 злочинів та розшукано 26 дітей. Загалом кінологи разом зі службовими собаками здійснили понад 1600 виїздів, під час яких виявили 35 одиниць вогнепальної зброї, 20 вибухових пристроїв та понад 10 кг наркотичних речовин.
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