Капітальний ремонт дитсадка №45: у Кременчуці виділятимуть понад пів мільйона гривень на коригування проєкту

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 116

У Кременчуці влада виділятиме 505 тисяч гривень на коригування проєктно-кошторисної документації капітального ремонту дитсадка № 45, що розташований на вулиці Лікаря Бончука, 5-А (попередня назва вулиці — Генерала Манагарова). Відповідне рішення підтримали на засіданні депутатської комісії з питань фінансів та бюджету 29 січня.

Додамо, що цьогоріч у Кременчуці планують витратити майже 18 млн гривень на реконструкцію навчального закладу. Очікується, що він буде готовим на 49%. Загальна вартість реконструкції, яка триває з 2017 року, становить 62 млн 939 тисяч 733 гривень. Місцевий бюджет «покриває» майже половину цієї суми — 31 млн 56 тис. 433 грн.