На Одещині судитимуть колишнього військового з Полтавщини, який у 2014 році пішов служити до російської армії

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 252

При цьому батьки чоловіка й досі лишаються жити на Полтавщині

Правоохоронці Одеської області судитимуть колишнього українського військового, який у 2014 році після захоплення його військової частини у Сімферополі добровільно перейшов на службу до росіян. При цьому відомо, що чоловік родом із Полтавщини — тут у нього досі проживають батьки. Про це інформують у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік продовжив службу у російській армії та пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123 ОМБ РФ. Проте цього місяця під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку зрадник потрапив у полон до українських військовослужбовців.

Підозрюють чоловіка у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, минулого року полтавські правоохоронці на 15 років за ґратами засудили кримчанина, який воював проти ЗСУ на Куп’янському напрямку.