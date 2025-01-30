Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Одещині судитимуть колишнього військового з Полтавщини, який у 2014 році пішов служити до російської армії

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 252

 

При цьому батьки чоловіка й досі лишаються жити на Полтавщині

Правоохоронці Одеської області судитимуть колишнього українського військового, який у 2014 році після захоплення його військової частини у Сімферополі добровільно перейшов на службу до росіян. При цьому відомо, що чоловік родом із Полтавщини — тут у нього досі проживають батьки. Про це інформують у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік продовжив службу у російській армії та пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123 ОМБ РФ. Проте цього місяця під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку зрадник потрапив у полон до українських військовослужбовців.

Підозрюють чоловіка у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, минулого року полтавські правоохоронці на 15 років за ґратами засудили кримчанина, який воював проти ЗСУ на Куп’янському напрямку.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ДБР Джерело відео: ДБР
Теги: державна зрада суд військовий армія РФ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх