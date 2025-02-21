«Кремінь» починає писати нову сторінку своєї історії

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Для початку варто нагадати про несподіване рішення керівництва ФК «Кремінь» у середині грудня 2024 року. Тоді було оголошено про розпуск команди, всі футболісти отримали статус вільних гравців. Кожен з них мав право і можливість самостійно або з допомогою агентів — у кого вони, звісно, є — шукати варіанти подальшого працевлаштування. Такий крок, судячи з інформації від перших осіб клубу, аж ніяк не означав ліквідації колективу та припинення виступів у чемпіонаті України. Було заявлено, що «Кремінь» продовжить грати у першій лізі. Варіантом формування практично нової команди був озвучений наступний. Для весінньої частини футбольного сезону до складу команду є намір зарахувати тих, хто не зможе знайти собі інші команди, а іншу частину ігрового складу утворять молоді футболісти.

«Кремінь» серед усіх інших колективів першої ліги напевно одним з останніх розпочинає підготовку до сезону 2025 року. Команда зібралася на «Кремінь-арені» на першу зустріч з тренерським складом та перше тренування 20 лютого. Все це відбулося під керівництвом головного тренера Ігоря Климовського та його помічника Ярослава Здирка.

На «Кремінь-арену» прибули 25 футболістів. З них 13 — гравці, котрі були у складі команди — на контрактах — минулого року.

Це — воротар Артем Матус, польові гравці — Андрій Боровський, Андрій Савіцький, Владислав Молько, Назар Патернак, Роман Тилоха, Назар Пасічник, Андрій Колосков, Станіслав Рокотянський, Дмитро Прокопчук, Михайло Квитко, Валентин Максименко, Анатолій Стецюк.

Схоже, поповнить склад команди Данило Аркуша, який продовжує відновлюватися після отриманої травми. Тренерський штаб розраховує також на повернення Злата Златьєва.

Прізвища решти футболістів, хто брав участь у першому тренуванні, невідомі, та їх ніхто й не називає. Це гравці, хто перебуває на перегляді. Їх на день 20 лютого нараховувалося понад 10 осіб. Три виконавці приїхали з Києва, з них двоє з «Локомотива», двоє — з хмельницького «Поділля», декілька чоловік прибули з команд Кіровоградщини, є представник столичної «Оболоні» — U-19. Серед них — воротар, центральні захисники, вінгери, нападники. Тренери визначатимуть їх подальшу долю після їхньої участі у тренувальному процесі та у контрольних матчах.

Що ж до інших виконавців, хто захищав кольори «Кременя» минулого сезону, то хлопці працевлаштувалися в інших українських командах. Про це — в наступній публікації.

Ігор Климовський: у новий сезон з новою командою та зі старими планами...

…Перше заняття у 2025 році, де команда займалася біговими вправами та роботою з м’ячем, на «Кремінь-арені тривало півтори години. Вже буквально наступного дня, як розповів Ігор Климовський, його підопічні перейшли на режим дворазових тренувань:

— Ми повинні готуватись до старту чемпіонаті в інтенсивному темпі, оскільки часу до першого матчу з тернопільською «Нивою» залишилося трохи більше ніж місяць. Гра відбудеться 30 березня на домашньому стадіоні «Кременя». А ми практично створюємо нову команду, тож часу справді обмаль, — наголосив головний тренер.

Вже відомо принаймні про 6-7 контрольних поєдинків. З них чотири — команда проведе в рамках зимового чемпіонату Полтавської області, який вже, як відомо, стартував. Команда проведе чотири матчі у групі, де суперниками команди Климовського будуть кременчуцькі «Кремінь-2008» та «Будівельник», а також «Гірник-Спорт» та «Агротех» з Тишківки Кіровоградської області. Працює тренерський штаб над домовленостями з іншими командами.

— Щодо завдань на сезон, — продовжує Ігор Петрович, — то ніхто не скасовував задачу все ж залишитися у першій лізі. Хоча ми прекрасно розуміємо, що це буде дуже непросто. А також ще одна наша, можна сказати стратегічна мета, — підготовка юних футболістів, та подальше їх працевлаштування в інших командах.

Перший контрольний матч «Кремінь» зіграє у вівторок, 25 лютого. Матч пройде у Кременчуці на «Кремінь-арені», а суперником для команди Ігоря Климовського будуть земляки з «Будівельника»…



