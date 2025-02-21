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Надзвичайні новини

На Полтавщині зник 21-річний Віталій Грідін – поліція оголосила розшук

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 270

 Хлопець вийшов з дому 20 лютого і не повернувся

Поліція Полтавщини розшукує 21-річного Віталія Грідіна, мешканця села Трудолюб Миргородського району, який 20 лютого близько 4.00 пішов з дому і зник.

Прикмети зниклого:

  • Зріст: 178 см
  • Статура: худорлява
  • Волосся: темне, коротке
  • Очі: сірі
  • Особливі прикмети: носить окуляри

У що був одягнений:

  • Світлі спортивні штани
  • Темні кросівки
  • Бордова зимова куртка
  • Сіра шапка
  • Мав із собою коричневу сумку через плече

Поліція проводить пошукові заходи та звертається до громадян із проханням допомогти у розшуку.

Тих, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування Віталія Грідіна, просять повідомити в Миргородський райвідділ поліції:

  • (099) 657-63-03
  • (095) 38-89-943
  • 102.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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