На Полтавщині зник 21-річний Віталій Грідін – поліція оголосила розшук

Поліція Полтавщини розшукує 21-річного Віталія Грідіна, мешканця села Трудолюб Миргородського району, який 20 лютого близько 4.00 пішов з дому і зник.
Прикмети зниклого:
У що був одягнений:
Поліція проводить пошукові заходи та звертається до громадян із проханням допомогти у розшуку.
Тих, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування Віталія Грідіна, просять повідомити в Миргородський райвідділ поліції:
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