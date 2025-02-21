На Полтавщині зник 21-річний Віталій Грідін – поліція оголосила розшук

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Хлопець вийшов з дому 20 лютого і не повернувся

Поліція Полтавщини розшукує 21-річного Віталія Грідіна, мешканця села Трудолюб Миргородського району, який 20 лютого близько 4.00 пішов з дому і зник.

Прикмети зниклого:

Зріст: 178 см

Статура: худорлява

Волосся: темне, коротке

Очі: сірі

Особливі прикмети: носить окуляри

У що був одягнений:

Світлі спортивні штани

Темні кросівки

Бордова зимова куртка

Сіра шапка

Мав із собою коричневу сумку через плече

Поліція проводить пошукові заходи та звертається до громадян із проханням допомогти у розшуку.

Тих, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування Віталія Грідіна, просять повідомити в Миргородський райвідділ поліції: