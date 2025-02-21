У Кременчуці транслюватимуть комунальний телеканал в ефірі цифрового телебачення: на це витратять понад 130 тис. грн

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 200

У 2024 році КП «КТРК» вже замовляло подібні послуги

У Кременчуці продовжують транслювати комунальний телеканал «Кременчук» в ефірі цифрового телебачення Т2. Цьогоріч на це з місцевого бюджету витратили 138 тисяч 758 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Замовником послуг є комунальне підприємство «Кременчуцька телерадіокомпанія». Послуги надаватиме товариство з обмеженою відповідальністю «Зеонбуд» до кінця року. ТОВ опікується трансляціями всеукраїнських медіагруп та телеканалів.

Додамо, що у 2024 році КП «КТРК» вже замовляло подібні послуги — на це з бюджету витратили 127 тисяч гривень.

Нагадаємо, у 2025 році на роботу комунального телебачення у Кременчуці запланували витратити понад 23 млн грн. Робоча група «Прозорість і підзвітність» аналізувала діяльність комунального медіа. Правоохоронці повідомили про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів.