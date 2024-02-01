Телеканал «Кременчук» транслюють в ефірі цифрового телебачення: скільки на це виділили грошей

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 148

З 1 лютого комунальний телеканал «Кременчук» транслюють в ефірі цифрового телебачення Т2. На послуги транслювання з місцевого бюджету виділили понад 127 тисяч гривень.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що ефір телеканалу покриватиме Кременчук та прилеглі райони. Послуги телерадіоорганізації комунальному підприємству «Кременчуцька телерадіокомпанія» (КТРК) надає київське товариство з обмеженою відповідальністю «Зеонбуду». Компанія опікується трансляціями всеукраїнських медіагруп та телеканалів.

Нагадаємо, на 2024 рік для КТРК у місцевому бюджеті заклали майже 22 млн грн. Нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у містян, чи на часі зараз мільйонні витрати на «Кременчуцьку міську телерадіокомпанію»:

Ми також порахували, скільки військових можна одягнути у зимову форму за гроші, виділені на комунальне телебачення.