Ліфт в одному з житлових будинків Кременчука відремонтують коштом міста

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На ремонт ліфта в одному з житлових будинків Кременчука місцева влада планує витратити понад 38 тисяч гривень. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 1 лютого.

Відомо, що фінансування на ремонт отримає департамент житлово-комунального господарства. Кошти виділяються через звернення мешканців будинку та депутата міської ради Валерія Мирошніченка, розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» розповідав, чому кременчужанам потрібно «скидатися» на ремонти ліфтів.