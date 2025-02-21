Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У суботу, 22 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
- вул. Басейна, 23-42
- вул. Батуринська, 20/20-29
- пров. Військовий, 1/12-18
- вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83
- пров. В’ячеслава Чорновола, 7,10,15
- вул. Дмитра Демидюка, 7-42
- вул. Євгена Коновальця, 52-70
- пров. Герцена, 3-9Б
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Козацька, 71-108Б
- пров. Крюківський, 5-12
- просп. Лесі Українки, 18,18В
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Максима Березовського, 20-43
- вул. Миколаївська, 1А-12
- вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11
- вул. Небесної Сотні, 4/1,6/20
- вул. Новоіванівська, 2/25-28
- вул. Олеся Гончара, 62А-81
- вул. Покровська, 4А,9/14
- пров. Прорізний, 17-37
- пров. Рівненський, 8А
- вул. Редутна, 94
- вул. Солов'їна, 10
- вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
- вул. Шевченка, 15-19/3
З 8.00 до 17.00
- пров. Архипа Тесленка, 2
- пров. Будівельний, 4,7
- пров. Вагонобудівний, 7-22
- пров. Василя Стефаника, 1/3-27
- пров. Грузинський, 11-27
- вул. І.Миколайчука, 3,5,10
- пров. Капітана Мехеди, 1-7/1
- вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56
- вул. Ліщинова, 1-46
- вул. Небесної Сотні, 31,37,39
- туп. Сінний, 2-30
- вул. Софіївська, 41/26-55/35
- вул. Цегельна, 1-35
- вул. Чорноморська, 5-24/35
- вул. Зарічна, 1/9-46/5
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Олександрійська, 28-89
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Шкільний, 18/5.
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