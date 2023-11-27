Сьогодні у Кременчуці попрощалися з військовим Станіславом Стеценком

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 206

Під час масованого артилерійського обстрілу отримав осколкові поранення та загинув

Сьогодні, 27 листопада, у Кременчуці попрощалися з 52-річним рядовим Станіславом Олексійовичем Стеценком.

Народився Станіслав 8 лютого 1971 року в Козельщинській громаді. У Кременчуці закінчив профтехучилище № 2, був столяром та тривалий час працював на різних підприємствах Кременчука та Києва.

14 липня 2023 року Станіслав був призваний Кременчуцьким районним ТЦК та СП на військову службу. Тривалий час його не збиралися призивати, оскільки у нього троє дітей — дві доньки та син. Але він все ж вирішив піти, тож добровільно був призваний в одну зі штурмових бригад, там був снайпером, кулеметником.

— Він тоді сказав дітям, що як він буде дивитися їм в очі. Якщо він відсидиться тут, в тилу, поки хлопці там воюють, — говорить військовослужбовець з позивним «Художник».

16 листопада час масованого артилерійського обстрілу Станіслав Стеценко отримав множинні осколкові поранення. З великими зусиллями побратими витягли його з поля бою, його госпіталізували, проте він помер у лікарні.

Провести Станіслава в останню путь прийшли лише найрідніші, оскільки усі його друзі та товариші наразі воюють.

— Це наші Герої! Вічна пам’ять Героям! — говорить військовослужбовець з позивним «Художник».

Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.

У Станіслава Стеценка залишилися дружина, двоє доньок та син.