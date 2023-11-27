На Полтавщині в пожежі знайшли тіло чоловіка

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Сьогодні, 27 листопада, близько 9.30, у Гребінці, на вулиці Чернишевського Лубенського району в пожежі знайшли тіло чоловіка.

За попередньою інформацією слідства, в одному з приватних будинків сталася пожежа. Після того, як рятувальник загасили вогонь, слідчі знайшли мертвого 63-річного власника будинку.

Наразі тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом поліцією вирішується питання про початок розслідування за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.