У Полтаві затримали чотирьох молодиків за розповсюдження наркотиків: у них вилучили понад 350 закладок

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 137

Наркозакладникам повідомили про підозру, вони перебувають під вартою

Днями у Полтаві правоохоронці затримали чотирьох молодиків, які збували наркотики шляхом розповсюдження закладок. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, віком наркозакладники від 19 до 22 років. Поліція вилучила у них та у місцях здійснених закладок понад 350 згортків із наркотичними речовинами. Молодикам уже повідомили про підозру, а суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Судитимуть закладників за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Їм загрожує від шести до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, перед судом постане мешканець Кременчука за збут метадону — йому загрожує до десяти років за ґратами.