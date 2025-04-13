Любов, природа та вогнецвіт: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Елізабет Гілберт «Природа всіх речей»
Алмі Віттекер, жінці з гострим допитливим розумом та невгасимою цікавістю до навколишнього світу випала доля жити в епоху наукових експедицій і революційних просвітницьких ідей, коли вчені були авантюристами й романтиками. Алмина історія — це пристрасна і захоплива мандрівка людського розуму, спроба пояснити суть усього на світі і досліджувати його попри невтолені бажання та розбите серце. Чи вдасться їй стати визнаним ботаніком поряд із відомими науковцями-чоловіками? Адже Алма Віттекер мала всі шанси затьмарити самого творця еволюційної теорії Чарльза Дарвіна. Куди заведе її спрага до нового? І чи зможе Алма хоч на крок наблизитися до істинного знання про природу всіх речей?
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Ross Alina «Любов народжується в мовчанні»
Коли літак піднявся в небо, Марі з Чикаго навіть не здогадувалася, що більше не повернеться до колишнього життя: сотні дзвінків і повідомлень щодня, безглузді побачення без хепі-енду, безсоння і мігрень, як найкращі друзі завжди приходили в парі.
Вона, американка із гучним ім’ям в літературі, вперше приземлилась в Україні. Без мобільного телефону, з набитою валізою, одне колесо якої залишилося на ґрунтовій дорозі. Що забула Марі в українському селищі? Чому оселилася в покинутому будинку покійного Івана? І, врешті-решт, як посміла закрутити роман з фермером — завидним холостяком селища?..
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Оксана Афанасієва «Орлиний вогнецвіт»
17 століття — буремна пора. Між козацькою старшиною немає злагоди та єдності — і це в той час, як на Поділля неминуче насувається війна між Річчю Посполитою й Османською імперією.
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