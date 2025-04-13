Любов, природа та вогнецвіт: що кременчужанам почитати на вихідних

Ross Alina «Любов народжується в мовчанні»

Коли літак піднявся в небо, Марі з Чикаго навіть не здогадувалася, що більше не повернеться до колишнього життя: сотні дзвінків і повідомлень щодня, безглузді побачення без хепі-енду, безсоння і мігрень, як найкращі друзі завжди приходили в парі.

Вона, американка із гучним ім’ям в літературі, вперше приземлилась в Україні. Без мобільного телефону, з набитою валізою, одне колесо якої залишилося на ґрунтовій дорозі. Що забула Марі в українському селищі? Чому оселилася в покинутому будинку покійного Івана? І, врешті-решт, як посміла закрутити роман з фермером — завидним холостяком селища?..