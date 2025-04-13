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У Вербну неділю віряні у церкві святять гілочки верби: репортаж зі Свято-Миколаївського собору

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 110

 

В давнину зелене віття було символом перемоги

Сьогодні усі християни відзначають Вербну неділю - Вхід Господній в Єрусалим. Це одне з найголовніших й найсвітліших християнських свят, неодмінним атрибутом якого є саме вербові гілочки.

 

У цей день віряни приносять до церкви гілочки верби для освячення. У ПЦУ зазначають, що така традиція символізує «перемогу Христа над смертю, прославлення тієї великої добровільної жертви, яку Він звершив заради нашого спасіння».

  

Кореспондент «Кременчуцького Телеграфу» побував на освяченні гілочок верби у Свято-Миколаївському кафедральному соборі Православної церкви України.

Зазвичай освячену вербу зберігають удома протягом року - аж до Вербної неділі прийдешнього року. Віряни вірять, що освячена верба допомагає захистити оселю від води та вогню, дарує її мешканцям міцне здоров’я.

 

Нагадаємо, що цього року православні й католики з протестантами відзначатимуть Великдень в один і той же день – Пасха спільно припадає на 20 квітня. А це означає, що християни усіх конфесій відзначають одне з дванадцяти найбільших свят — Вхід Господній в Єрусалим, тобто Вербну неділю, також в один день – 13-го квітня. Дата святкування однакова як для нового (новоюліанський) так і для старого (юліанський) календаря.

 

Ми повідомляли, що сьогодні зранку в небі Кременчука місцеві мешканці спостерігали цікаве природне явище - гало. Це кільце, що із внутрішнього боку червоне, а ззовні — блакитне, і ця блакить зливається з небом.

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Церковний календар на 2025 рік — коли святкуємо великі свята, а коли суворо постимось 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Вербна неділя Свято-Миколаївський собор свято церква верба
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