У Вербну неділю в небі над Кременчуком з’явилося гало

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 478

Це явище за фізичним підґрунтям певною мірою подібне до міражів

Сьогодні зранку в небі Кременчука місцеві мешканці спостерігали цікаве природне явище - гало. Це кільце, що із внутрішнього боку червоне, а ззовні — блакитне, і ця блакить зливається з небом.

Гало (від грец. halos — коло, або диск), або ореол. Воно за фізичним підґрунтям певною мірою подібне до міражів.

Гало видно лише за умов, коли на небі має бути багато перистих хмар, які складаються з дрібних кристаликів льоду. Ці кристали й мають головне значення у виникненні гало. Проникаючи крізь крижинки із формою правильних шестигранників, світло заломлюється. І в результаті ми бачимо різнокольорові промені: червоні, жовті, зелені, сині.