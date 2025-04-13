Традиційна паска - рецепт від газети "Для дому і сім'ї"
Сьогодні, 08:02
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Складові:
750 гр борошна
1,5 скл. молока
1 скл. цукру
225 г вершкового масла
35 г сухих дріжджів
5 яєць
1 ст. родзинок
1 ч. л. солі
1/2 ст. л. кардамону
1 пакетик ванільного цукру
- У теплому молоці (36°С) розвести сухі дріжджі і додати дрібку цукру, ретельно розмішати. Вбити яйця і збити масу віничком (у жодному разі не блендером). Потім потроху всипати борошно, помішуючи, і в кінці додати сіль.
- Розтопити вершкове масло і влити в тісто. Все ще раз гарненько перемішати. Додати кардамон, ваніль, родзинки, викласти тісто на дошку і добре вимісити руками.
- Покласти тісто в глибоку ємність, накрити вологою тканиною – льоном або бавовною, і поставити в тепле місце без протягів.
- Коли тісто підніметься вдвічі, обім'яти його вручну і знову поставити підходити. Почекати поки воно підійде втретє.
- Обмазати форми вершковим маслом і злегка присипати борошном. Заповнити тістом на одну третину і почекати поки воно підніметься до країв.
- Випікати в духовці, розігрітій до 160°С, приблизно 45 хвилин.
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