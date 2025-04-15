На Кременчуччині чоловіка привалило стіною напівзруйнованої будівлі — поліція

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 0

Сьогодні, 15 квітня, близько 14.00 у селі Чечелеве на Кременчуччині на чоловіка впала цегляна стіна:від отриманих травм він загинув. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що про подію до правоохоронців повідомили місцеві мешканці. Після виклику на місце прибули слідчо-оперативна група, медики та рятувальники.

За попередніми даними, загиблий — 35-річний чоловік. Він, імовірно, розбирав напівзруйновану будівлю, коли на нього обвалилася стіна. Тіло чоловіка відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлює слідство.

Нагадаємо, торік у Полтаві обвалилися стіна та міжповерхове перекриття у житловому будинку: тоді під завалами опинилися двоє людей.