На Полтавщині судитимуть жінку за підозрою у незаконній переправці чоловіків за кордон

Сьогодні, 18:24 Переглядів: 244

На Полтавщині судитимуть жінку, яка організувала спосіб незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків з України за кордон. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, влітку 2023 року знайомий жінки передав їй відомості про фізичну особу-підприємця. Від імені ФОП вона оформила ліцензію на право проводити міжнародні перевезення вантажів та разом зі знайомим налагодила схему незаконного переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків.

Її спільник шукав охочих виїхати за кордон, а сама ж обвинувачена готувала накази про прийняття військовозобов’язаних чоловіків на роботу у підприємстві, трудові договори та вносила відомості до інформаційної системи «Шлях».

Наразі відомо про 10 випадків працевлаштованих водіїв, 7 із яких не повернулися до України.

Жінку підозрюють у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України). Окреме кримінальне провадження порушили і щодо спільника обвинуваченої — йому заочно повідомили про підозру у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ). Нині чоловік перебуває у розшуку.

Нагадаємо, на початку року правоохоронці викрили кременчуківця, який продавав фейкові посвідчення ДСНС задля ухилення від мобілізації.