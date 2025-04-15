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Свіжі вакансії у Кременчуці: шукаєш роботу — почни звідси

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 324

 Від зварювальника до посудомийниці: перелік актуальних пропозицій у різних сферах

У Кременчуці активно шукають працівників — на виробництво, у сферу торгівлі, транспорту, охорони, а також на тимчасову чи підсобну роботу. Публікуємо актуальні вакансії станом на квітень 2025 року:

Виробництво та технічні спеціальності

  • Зварювальники — АТ «Вепр» та ТОВ НВП «Укркомцентр» (068-679-69-69, 067-530-40-19)
  • Слюсар з ремонту авто (навчання + житло) — 098-704-09-22
  • Свердлувальник, терміст, піскоструминник, різальник металу — «Укркомцентр» (067-530-40-19)
  • Різноробочі на виробництво — 067-530-40-19, 067-532-87-80
  • Підсобники на промислове підприємство — 063-108-69-08

Транспорт та логістика

  • Автослюсар (СТО «Авто Сіті») — з/п 20 000–50 000 грн (097-241-90-99)
  • Водій вантажівки — «Укркомцентр» (067-530-40-19)
  • Водій навантажувача — з/п 15 000 грн (063-108-69-08)
  • Водій-механік на ГАЗ-53 — АТ «Вепр» (068-679-69-69)

Будівництво

  • Фасадник, слюсар-будівельник — 097-222-41-47, 067-532-87-80
  • Сантехнік або учень сантехніка — 097-545-71-54

Бухгалтерія та управління

  • Бухгалтер — ТОВ «Світова канцелярія» (067-262-93-85)
  • Головний бухгалтер, головний механік — 063-108-69-08
  • Інженер-механік — АТ «Вепр» (068-679-69-69)

Торгівля та громадське харчування

  • Кухарі, помічники, кулінари, м’ясники — Магазин «Секрет» (067-886-66-76, 098-906-50-74)
  • Продавець, посудомийниця, прибиральниця — Магазин «Секрет» (067-886-66-76)

Складське господарство

  • Робітник на склад — з/п 8000 грн (067-262-93-85)
  • Вантажник — 067-532-70-76

Охорона та безпека

  • Контролер КПП, охоронник — АТ «Вепр» (068-679-69-69)
  • Молодший інспектор режиму — Кременчуцька виховна колонія (098-667-00-13)
  • Охоронники (вахта 14×14) — 096-659-56-89

Домашній персонал

  • Догляд за літнім чоловіком — 095-836-72-40
  • Допомога по городу — 098-178-78-68

Прибирання та благоустрій

  • Прибиральниці (магазин, база відпочинку) — 098-302-15-42, 067-886-66-76
  • Двірник (центр міста, ОСББ) — 068-309-97-87

Інші вакансії

  • Заготівельник (пенсійний вік) — 067-532-70-76
  • Кранівник, оператор машини плазменної різки — «Укркомцентр» (067-530-40-19)
  • Різноробочі (приватний сектор) — 068-304-72-72
  • Робітник на виробництво плитки — 067-110-44-74.

Актуальні вакансії оновлюються щотижня. Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: робота робота у Кременчуці вакансія
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