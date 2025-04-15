Свіжі вакансії у Кременчуці: шукаєш роботу — почни звідси
Сьогодні, 19:04
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Від зварювальника до посудомийниці: перелік актуальних пропозицій у різних сферах
У Кременчуці активно шукають працівників — на виробництво, у сферу торгівлі, транспорту, охорони, а також на тимчасову чи підсобну роботу. Публікуємо актуальні вакансії станом на квітень 2025 року:
Виробництво та технічні спеціальності
- Зварювальники — АТ «Вепр» та ТОВ НВП «Укркомцентр» (068-679-69-69, 067-530-40-19)
- Слюсар з ремонту авто (навчання + житло) — 098-704-09-22
- Свердлувальник, терміст, піскоструминник, різальник металу — «Укркомцентр» (067-530-40-19)
- Різноробочі на виробництво — 067-530-40-19, 067-532-87-80
- Підсобники на промислове підприємство — 063-108-69-08
Транспорт та логістика
- Автослюсар (СТО «Авто Сіті») — з/п 20 000–50 000 грн (097-241-90-99)
- Водій вантажівки — «Укркомцентр» (067-530-40-19)
- Водій навантажувача — з/п 15 000 грн (063-108-69-08)
- Водій-механік на ГАЗ-53 — АТ «Вепр» (068-679-69-69)
Будівництво
- Фасадник, слюсар-будівельник — 097-222-41-47, 067-532-87-80
- Сантехнік або учень сантехніка — 097-545-71-54
Бухгалтерія та управління
- Бухгалтер — ТОВ «Світова канцелярія» (067-262-93-85)
- Головний бухгалтер, головний механік — 063-108-69-08
- Інженер-механік — АТ «Вепр» (068-679-69-69)
Торгівля та громадське харчування
- Кухарі, помічники, кулінари, м’ясники — Магазин «Секрет» (067-886-66-76, 098-906-50-74)
- Продавець, посудомийниця, прибиральниця — Магазин «Секрет» (067-886-66-76)
Складське господарство
- Робітник на склад — з/п 8000 грн (067-262-93-85)
- Вантажник — 067-532-70-76
Охорона та безпека
- Контролер КПП, охоронник — АТ «Вепр» (068-679-69-69)
- Молодший інспектор режиму — Кременчуцька виховна колонія (098-667-00-13)
- Охоронники (вахта 14×14) — 096-659-56-89
Домашній персонал
- Догляд за літнім чоловіком — 095-836-72-40
- Допомога по городу — 098-178-78-68
Прибирання та благоустрій
- Прибиральниці (магазин, база відпочинку) — 098-302-15-42, 067-886-66-76
- Двірник (центр міста, ОСББ) — 068-309-97-87
Інші вакансії
- Заготівельник (пенсійний вік) — 067-532-70-76
- Кранівник, оператор машини плазменної різки — «Укркомцентр» (067-530-40-19)
- Різноробочі (приватний сектор) — 068-304-72-72
- Робітник на виробництво плитки — 067-110-44-74.
Актуальні вакансії оновлюються щотижня. Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.
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