Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 265

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 16 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Бахмацький, 1-20

  • пров. Бакинський, 9-12

  • пров. Гарматний, 3-22

  • пров. Калиновий, 3-9А

  • пров. Композитора Вербицького, 1

  • пров. Композитора Вербицького, 2Б-16

  • пров. Кооперативний, 4/35-33/5

  • пров. Криворізький, 2/2-18

  • пров. Князя Олега, 1-48/15

  • пров. Новогеоргієвський, 10А

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

  • пров. Південний, 1/29-26

  • пров. Силікатний, 1-17/18

  • пров. Столярний, 1-22

  • пров. Тихий, 1-8

  • пров. Транспортний, 1-28

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • пров. Фізкультурний, 1А-22

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Шкільний, 18/5

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166

  • вул. Басейна, 4-26/93

  • вул. Батуринська, 1-21

  • вул. Бетонна, 126, 128, 128А

  • вул. Ботанічна, 1-34

  • вул. Вадима Бойка, 24, 26

  • вул. Вітчизняна, 5-20

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • вул. Деповська, 62-100

  • вул. Гайдамацька, 80

  • вул. Горліса-Горського, 3-10

  • вул. Громадянська, 56-61/32

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • вул. Карпенка-Карого, 2-15

  • вул. Квітки Цісик, 19, 21

  • вул. Кільцева, 12-34

  • вул. Кооперативна, 1-28/75

  • вул. Кооперативна, 1А-2Б

  • вул. Кооперативна, 77-131/5

  • вул. Кохнівська, 2/1-43

  • вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25

  • вул. Максима Кривоноса, 26-40

  • вул. М.Пирогова, 4-44/4

  • вул. Народних Ополченців, 1-46

  • вул. Новоіванівська, 17А-38

  • вул. Олександрійська, 28-89

  • вул. Паризька, 14/35

  • вул. Паризька, 2/32-12

  • вул. Покровська, 24, 28

  • вул. Проліскова, 1-11

  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26

  • вул. Рєпіна, 2/26-8

  • вул. Салганна, 3, 5/1

  • вул. Силікатна, 1/19-15

  • вул. Соборна, 34/32

  • вул. Чередницька, 30-79

  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А

  • вул. Щаслива, 2-40

  • вул. Ю.Кондратюка, 1-30А

  • вул. Ю.Кондратюка, 7-74/23

  • вул. Ю.Липи, 41-68/39

  • вул. Ярмаркова, 2/5-20

  • м. Кременчук, вул. Київська, 64-121

  • пр. В.Константиновича, 7-39

  • пр. Гетьмана Сомка, 7/2

  • пр. І. Калиновича, 1-60

  • пр. Луговий, 10-25

  • пр. Ополченський, 6-14

  • просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • туп. Пугачова, 1-54

  • туп. Спокійний, 1-14

  • с. Потоки

З 8.00 до 18.00:

  • пров. А.Ізюмова

  • пров. Г.Ашкаренка

  • пров. Гурамішвілі

  • пров. Ємельяненко

  • пров. Караванний

  • пров. Кропивницького

  • пров. М.Клєцкова

  • пров. Полтавський

  • пров. Правди

  • пров. Размислова

  • пров. Фізкультурний

  • пров. Я.Петруся

  • туп. Айвазовського

  • туп. Бажана

  • туп. Газопровідний

  • туп. Глобинський

  • туп. Данила Апостола

  • туп. Кармелюка

  • вул. А.Ізюмова

  • вул. Бажана

  • вул. Барвінкова

  • вул. Б.Чичибабіна

  • вул. Б.Урбанського

  • вул. В.Симоненка

  • вул. В.Баранова

  • вул. В.Винниченка

  • вул. Газопровідна

  • вул. Г.Чайки

  • вул. Гетьманська

  • вул. Д.Галицького

  • вул. Експресівська

  • вул. І.Нагнібіди

  • вул. І.Сіокорського

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Кропивницького

  • вул. М.Вовчка

  • вул. М.Міхновського

  • вул. М.Грушевського

  • вул. М.Калачевського

  • вул. Мрії

  • вул. Новомиргородська

  • вул. О.Пчілки

  • вул. П-ка.Коваленка

  • вул. П.Оксанченка

  • вул. Размислова

  • вул. Ракетна

  • вул. Рокитнянська

  • вул. С.Наливайка

  • вул. С.Кульчинського

  • вул. Соснівська

  • вул. Утьосова

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька

  • вул. Чайковського

  • вул. Я.Петруся

  • просп. Полтавський

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Придніпрянське.

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Київська, 64-121

  • вул. Ярова, 1-7.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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