Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 16 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Бахмацький, 1-20
пров. Бакинський, 9-12
пров. Гарматний, 3-22
пров. Калиновий, 3-9А
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Кооперативний, 4/35-33/5
пров. Криворізький, 2/2-18
пров. Князя Олега, 1-48/15
пров. Новогеоргієвський, 10А
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Південний, 1/29-26
пров. Силікатний, 1-17/18
пров. Столярний, 1-22
пров. Тихий, 1-8
пров. Транспортний, 1-28
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Фізкультурний, 1А-22
пров. Чередницький, 4
пров. Шкільний, 18/5
вул. Академіка Герасимовича, 95-166
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Батуринська, 1-21
вул. Бетонна, 126, 128, 128А
вул. Ботанічна, 1-34
вул. Вадима Бойка, 24, 26
вул. Вітчизняна, 5-20
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Деповська, 62-100
вул. Гайдамацька, 80
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Громадянська, 56-61/32
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Карпенка-Карого, 2-15
вул. Квітки Цісик, 19, 21
вул. Кільцева, 12-34
вул. Кооперативна, 1-28/75
вул. Кооперативна, 1А-2Б
вул. Кооперативна, 77-131/5
вул. Кохнівська, 2/1-43
вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25
вул. Максима Кривоноса, 26-40
вул. М.Пирогова, 4-44/4
вул. Народних Ополченців, 1-46
вул. Новоіванівська, 17А-38
вул. Олександрійська, 28-89
вул. Паризька, 14/35
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Покровська, 24, 28
вул. Проліскова, 1-11
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Салганна, 3, 5/1
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Соборна, 34/32
вул. Чередницька, 30-79
вул. Чумацький Шлях, 87-123А
вул. Щаслива, 2-40
вул. Ю.Кондратюка, 1-30А
вул. Ю.Кондратюка, 7-74/23
вул. Ю.Липи, 41-68/39
вул. Ярмаркова, 2/5-20
м. Кременчук, вул. Київська, 64-121
пр. В.Константиновича, 7-39
пр. Гетьмана Сомка, 7/2
пр. І. Калиновича, 1-60
пр. Луговий, 10-25
пр. Ополченський, 6-14
просп. Свободи, 78, 80, 84, 86, 88
туп. Миколи Сціборського, 7
туп. Пугачова, 1-54
туп. Спокійний, 1-14
с. Потоки
пров. А.Ізюмова
пров. Г.Ашкаренка
пров. Гурамішвілі
пров. Ємельяненко
пров. Караванний
пров. Кропивницького
пров. М.Клєцкова
пров. Полтавський
пров. Правди
пров. Размислова
пров. Фізкультурний
пров. Я.Петруся
туп. Айвазовського
туп. Бажана
туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Данила Апостола
туп. Кармелюка
вул. А.Ізюмова
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Б.Чичибабіна
вул. Б.Урбанського
вул. В.Симоненка
вул. В.Баранова
вул. В.Винниченка
вул. Газопровідна
вул. Г.Чайки
вул. Гетьманська
вул. Д.Галицького
вул. Експресівська
вул. І.Нагнібіди
вул. І.Сіокорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Кропивницького
вул. М.Вовчка
вул. М.Міхновського
вул. М.Грушевського
вул. М.Калачевського
вул. Мрії
вул. Новомиргородська
вул. О.Пчілки
вул. П-ка.Коваленка
вул. П.Оксанченка
вул. Размислова
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. С.Наливайка
вул. С.Кульчинського
вул. Соснівська
вул. Утьосова
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Чайковського
вул. Я.Петруся
просп. Полтавський
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське.
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277/2-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
туп. Урожайний, 2
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Київська, 64-121
вул. Ярова, 1-7.
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