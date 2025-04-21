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Культура, Україна, Світ, Полтавщина

У Полтаві з’явиться новий книжковий фестиваль

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 124

Фестиваль у воєнний час, якщо він наповнений змістом, рефлексією та об’єднує владу, громаду й бізнес, це не розкіш, а потреба

Цього літа Полтава вперше прийматиме книжковий фестиваль з виключно українською літературою, організований письменником, волонтером і ветераном війни Віталієм Запекою. Захід планується у співпраці з Полтавською ОВА.

Він має стати унікальною подією не лише для міста, а й для всієї України.

Книжковий фестиваль покликаний стати майданчиком для живого спілкування з авторами, презентацій книжок, автограф-сесій та літературних розмов.
Віталій Запека підкреслив: «Це буде фестиваль українського слова, сили й духу. Те, чого давно не вистачало Полтаві, яка називає себе духовною столицею».

Новий захід може стати важливим кроком до створення власного культурного обличчя Полтави.

Формат: винятково українські книги

Жодної перекладної літератури — акцент лише на українських авторів.

Очікуються понад 20 відомих письменників, зокрема: Дара Корній, Андрій Кокотюха, Тамара Горіха Зерня, Сашко Дерманський, Світлана Талан та інші.

Фестивалі — це не лише про розваги, а й про культуру, сенси та розвиток спільнот. У Полтаві такі події відбувалися і до війни (Meridian Poltava, Мазепа-Фест, День вуличної музики), і зараз — хоч і в менших масштабах. Серед активних організаторів — МІСТОХАБ, культурні ініціативи та комунальні заклади. Попри війну, культурні події продовжують проводити по всій Україні — у Києві, Львові, Одесі. Фестивалі дають людям відчуття нормальності, формують образ міста, об'єднують і підтримують. Але в Полтаві бракує флагманського, брендоутворювального заходу.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: фестиваль книги Полтава
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