У Полтаві з’явиться новий книжковий фестиваль

Фестиваль у воєнний час, якщо він наповнений змістом, рефлексією та об’єднує владу, громаду й бізнес, це не розкіш, а потреба
Цього літа Полтава вперше прийматиме книжковий фестиваль з виключно українською літературою, організований письменником, волонтером і ветераном війни Віталієм Запекою. Захід планується у співпраці з Полтавською ОВА.
Він має стати унікальною подією не лише для міста, а й для всієї України.
Книжковий фестиваль покликаний стати майданчиком для живого спілкування з авторами, презентацій книжок, автограф-сесій та літературних розмов.
Віталій Запека підкреслив: «Це буде фестиваль українського слова, сили й духу. Те, чого давно не вистачало Полтаві, яка називає себе духовною столицею».
Новий захід може стати важливим кроком до створення власного культурного обличчя Полтави.
Формат: винятково українські книги
Жодної перекладної літератури — акцент лише на українських авторів.
Очікуються понад 20 відомих письменників, зокрема: Дара Корній, Андрій Кокотюха, Тамара Горіха Зерня, Сашко Дерманський, Світлана Талан та інші.
Фестивалі — це не лише про розваги, а й про культуру, сенси та розвиток спільнот. У Полтаві такі події відбувалися і до війни (Meridian Poltava, Мазепа-Фест, День вуличної музики), і зараз — хоч і в менших масштабах. Серед активних організаторів — МІСТОХАБ, культурні ініціативи та комунальні заклади. Попри війну, культурні події продовжують проводити по всій Україні — у Києві, Львові, Одесі. Фестивалі дають людям відчуття нормальності, формують образ міста, об'єднують і підтримують. Але в Полтаві бракує флагманського, брендоутворювального заходу.
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